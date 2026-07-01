Опубликована подробная программа «Царских дней» в Екатеринбурге В столице Урала 11 июля 2026 года стартовала череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой Царской семьи… Екатеринбургская епархия опубликовала подробную программу «Царских дней», которые пройдут в Екатеринбурге с 11 по 21 июля 2026 года. Подготовка к торжествам, посвящённым мученическому подвигу Царской семьи, велась Екатеринбургской митрополией при поддержке Правительства области, администрации города Екатеринбурга, Фонда Святой Екатерины. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с данной программой: 11 июля, суббота 16:00 Царские встречи. Швецов Юрий Андреевич (преподаватель-исследователь, методист по экскурсионной и лекционной работе ГАУК СО «МИП «Россия — Моя история. Свердловская область», г. Екатеринбург). Тема: «Модернизация военного образования в России в правление императоров Александра I и Николая I». Конференц-зал Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». (г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 49). Вход свободный. 12 июля, воскресенье 15:00 Царские встречи. Екатерина Ивановна Недзельская (руководитель иконописной мастерской, директор школы-студии церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, искусствовед, бакалавр теологии; г. Екатеринбург). Беседы по иконописи. Тема: «Царь Николай II: строительство храмов и канонизация святых». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 18:30 Царские музыкальные вечера. Концертное исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Исполнители: оперная студия «Классика». Концертный зал Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история». (г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 49). Вход по билетам. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Царская тема в русской опере». Исполнители: Заслуженная артистка России, солистка УралОпераБалет Ирина Наумова (сопрано); Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Людмила Банцевич (фортепиано), лауреат международных конкурсов Евгений Лядов (баритон). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 13 июля, понедельник 17:30 Царские встречи. Презентация книги Ю.А. Матросова «Крепость Екатерины», изданной Екатеринбургским отделением Императорского Православного Палестинского общества. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «G. B. Pergolesi. Stabat Mater». Исполнители: лауреаты международных конкурсов Елена Григорьева (сопрано), Дилиза Надырова (меццо-сопрано); струнный квартет «Dolce vita» в составе: Симонова Анастасия, Ярополова Яна, Давыдова Мария, Павлова Светлана. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 14 июля, вторник 14:30 Царские встречи. Владимир Александрович Бойко (военный историк, г. Москва). Тема: «К 110-летию создания Русского экспедиционного корпуса. История 5-го особого пехотного полка, формировавшегося в Екатеринбурге». Открытие выставки артефактов, связанных с историей Русского экспедиционного корпуса (РЭК), воевавшего во Франции и в Салониках в годы Первой Мировой войны. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 16:00 Царские музыкальные вечера. Концерт авторской песни «И забыты те бригады на забытой той войне». Автор и исполнитель: Виктор Леонидов (главный научный сотрудник ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына»). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 17:30 Просмотр документального фильма «Погибли за Францию» (реж. С.Л. Зайцев, руководителя киностудии «Русский путь», члена Правления Союза кинематографистов России). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 19:00 Царские музыкальные вечера. Поэтический спектакль «Крылья над бездной». Исполнитель: Владимир Глазунов (российский телеведущий, продюсер и режиссер, Член Союза журналистов России, преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ; г. Москва); режиссер Ольга Константину. Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по билетам. Билеты онлайн и в центре «Царский». 15 июля, среда 14:30 Царские музыкальные вечера. РОО «Уральское землячество в Москве» представляет: Концерт «Колокольный звон». Исполнитель: Заслуженная артистка России, исполнительница народных песен, романсов Ольга Четоева (г. Москва). Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 16:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Во имя жизни и добра». Исполнители: ведущие солисты ГАБТ им. А. Навои Республики Узбекистан Анастасия Юдина (меццо-сопрано) и Анжилика Мухаметзянова (сопрано); музыкальный руководитель и концертмейстер Людмила Слоним; Режиссёр-постановщик ГАБТ имени А. Навои, Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан Андрей Слоним. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход за свободные пожертвования. 17:30 Царские встречи. Владимир Ильич Большаков (доктор философских наук, Президент Международного художественного фонда, профессор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И. М. Губкина, член Союза писателей и Союза журналистов России; г. Москва). Тема: «Крылья русской философской мысли». Презентация новой книги. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 17:30 Царские музыкальные вечера. Концерт-лекция «Колёсная лира и русская духовная традиция». Исполнитель: протодиакон Максим Коробицын (г. Уфа). Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход за свободные пожертвования по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 19:00 Царские музыкальные вечера. Фортепианный концерт «Картина мира». Исполнитель: лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Эндеберя (фортепиано; г. Москва). Ведет концерт музыковед Марина Принц. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 16 июля, четверг 08:00 Божественная литургия Храм-Памятник на Крови, Царский предел 13:00 Крестный ход по пути прибытия святых Царственных Страстотерпцев в Екатеринбург Крестный ход от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149А) до Храма-Памятника на Крови (ул. Царская, 10) по маршруту: ж/д станция Шарташ — ул. Куйбышева — ул. Восточная — ул. Челюскинцев — ул. Свердлова — ул. К. Либкнехта — ул. Царская 15:00 Малая вечерня с акафистом святым Царственным Страстотерпцам. Исповедь Храм-Памятник на Крови. Нижний храм 16:30 — 20:00 Всенощное бдение. Площадь перед храмом-памятником на Крови 17:00 — 20:00 Всенощное бдение Царская обитель. Царский храм 20:00 Царские встречи. Гавриил Дорошин (потомок Императора Николая I, российский военнослужащий, участник СВО, награждён Георгиевским крестом и орденом мужества; г. Лион (Франция) — г. Москва). Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 23:30 — 02:30 Торжественная Божественная литургия архиерейским чином Площадь перед Храмом-Памятником на Крови 17 июля, пятница 00:00 Часы. Божественная литургия Царский храм. Царская обитель 02:30 Царский крестный ход Большой крестный ход от Храма-Памятника на Крови до монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме по маршруту: ул. Царская — ул. Толмачева — пр. Ленина — ул. Татищева — ул. Токарей — ул. Халтурина — ул. Техническая — ул. Решетская — Железнодорожный лесопарк — пос. Шувакиш — урочище Ганина Яма. По прибытии крестного хода — молебен святым Царственным Страстотерпцам. Полевая кухня. 06:00 Божественная литургия (ранняя) Храм-Памятник на Крови. Нижний храм 09:00 Божественная литургия (поздняя) Храм-Памятник на Крови. Верхний храм 09:00 Часы. Божественная литургия Царская обитель. Царский храм 16:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Сокровенный свет». Исполнители: иерей Петр Муратов (альт), Вероника Галембо (фортепиано). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход за свободные пожертвования. 17:30 Царские встречи. Василий Вадимович Бойко-Великий (историк, председатель Русского Просветительского фонда им. Василия Великого; г. Москва). Тема: «Цареубийство и оккультные корни коммунизма». Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 17:30 Царские музыкальные вечера. Концерт авторской песни «Два креста есть на груди». О героях Великой войны. Автор и исполнитель: Виктор Леонидов (главный научный сотрудник ГБУК г. Москвы «Дом русского зарубежья им. А. Солженицына»). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход за свободные пожертвования. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Шопен, которого мы не знали». Исполнители: лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Эндеберя (фортепиано; г. Москва) и Наталья Акуренко (виолончель; г. Екатеринбург). Ведет концерт музыковед Марина Принц. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. 18 июля, суббота 12:30 Царские встречи. Роман Юрьевич Антоновский (блогер, политолог, публицист, писатель, автор ТГ-канала «Сыны Монархии», ведущий «Радио России» и телеканала «Спас»; г. Москва). Тема: «Какой должна быть национальная и миграционная политика в России?». Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 12:30 Царские музыкальные вечера. Концерт «Чаша радости и горькой скорби чаша». Исполнители: Социокультурный проект Скерцо ЕДМШ № 17 им. М.П. Мусоргского. Солисты проекта: лауреаты всероссийских и международных конкурсов София Осинцева (домра), Анастасия Басова (гитара), Арсений Дьяченко (балалайка), Светлана Заворницина (фортепиано), Тимофей Антропов (фортепиано). Солистка СГАФ Екатерина Берегова (сопрано). Лауреат премий «Признание» и «Во славу Екатеринбурга» Татьяна Трушникова (художественное слово). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход за свободные пожертвования. 14:00 Царские встречи. Ксения Евгения Шелудякова (доктор искусствоведения, профессор, почётный работник высшего профессионального образования, заведующая регентским отделением Екатеринбургской духовной семинарии; г. Екатеринбург). Тема: «Государственный гимн России: страницы истории». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 15:30 Царские встречи. Петр Валентинович Мультатули (доктор исторических наук, профессор кафедры истории МГУТУ им. К.Г. Разумовского ПКУ, член Совета движения «Наследие Империи», действительный член ИППО; г. Москва). Тема: «Помазание на Царство: вчера, сегодня, завтра? К 130-летию Священного Коронования Императора Николая II и Императрицы Александры Феодоровны» Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Пушкин. Романовы. Переплетение судеб». Исполнители: артисты Театра Слова Народной артистки России Тамары Ворониной. Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 19 июля, воскресенье 11:00 Царские встречи. Александр Рафисович Галиев (научный сотрудник Музея святой Царской Семьи; г. Екатеринбург). Тема: «Святое место: деревянная Вознесенская церковь — дом Н. Н. Ипатьева — Храм-Памятник на Крови». Библиотека в честь святой Царской семьи Вознесенского Архиерейского подворья. (г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, стр. 11). Вход свободный. 12:30 Царские встречи. Дмитрий Михайлович Софьин (кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, председатель Пермского отделения Императорского Православного Палестинского общества; г. Пермь). Тема: «Дом Романовых об императорской власти, конец XIX — начало XX века». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 14:00 Царские музыкальные вечера. РОО «Уральское землячество в Москве» представляет: Концерт «Спасибо, Жизнь!». Исполнительница народных песен Мария Курманова (г. Москва). Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 15:30 Царские встречи. Яков Валентинович Видяпин (предприниматель; г. Москва). Тема: «Почитание святого Царя-мученика в 80-х гг. прошлого столетия. Опыт очевидца». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 17:00 Царские встречи. Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель храма Святителя Николы на Берсеневке (г. Москва). Тема: «Старый обряд и современность». Зал Храма-Памятника на Крови (г. Екатеринбург, ул. Царская, 10). Вход по пригласительным билетам. Билеты в центре «Царский» и при входе в зал. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «П.И. Чайковский и Э. Григ. Фортепианные шедевры». Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист СГАФ Владислав Чепинога (г. Екатеринбург). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 20 июля, понедельник 16:00 Царские встречи. Анна Эдуардовна Золотухина (экскурсовод Музея святой Царской Семьи; г. Екатеринбург). Тема: «Первые балы Великих Княжон Ольги Николаевны и Татьяны Николаевны». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 17:30 Царские встречи. Евгения Андреевна Федотова (историк, общественный деятель, зав. отделом фондов и обслуживания СОУНБ им. В. Г. Белинского; г. Екатеринбург). Тема: «Воспитание в Российской Императорской семье. Конец XIX — начало XX вв.». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Небо и земля». Исполнитель: лауреат международных конкурсов Алла Кондрашина (фортепиано; г. Екатеринбург). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход за свободные пожертвования. 21 июля, вторник 16:00 Царские музыкальные вечера. Концерт «Русь моя». Исполнительница народных и авторских песен Варвара Комиссарова (г. Москва). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. 17:30 Царские встречи. Александр Рафисович Галиев (научный сотрудник Музея святой Царской Семьи; г. Екатеринбург). Тема: «Репрессии Временного правительства в Екатеринбурге в 1917 г.». Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход свободный. 19:00 Царские музыкальные вечера. Концерт вокальной музыки «Вечная классика». Исполнители: вокальный ансамбль «Classica Viva» (г. Екатеринбург). Зал центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8). Вход по билетам. Пожертвование за билет принимается перед началом мероприятия. Справки о мероприятиях фестиваля по телефону +7 (343) 371-71-67. Русская линия





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Опубликована подробная программа «Царских дней» в Екатеринбурге

В столице Урала 11 июля 2026 года стартовала череда памятных и культурно-просветительских мероприятий, посвященных духовному подвигу святой Царской семьи... Этот день в Русской истории

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