Открытие памятника было приурочено к 122-летию со дня посещения Государем города…

12 июля 2026 года в Самаре прошло торжественное открытие памятника последнему Российскому Императору, святому Царственному страстотерпцу Николаю II. Скульптурный бюст был установлен в сквере возле Соборной площади (ныне площадь носит большевицкое название Куйбышева) — неподалеку от места, где прежде находился разрушенный кафедральный собор Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Открытие памятника было приурочено к празднику святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также связано с памятной страницей истории Самарского края. Ровно 122 года назад, в июле 1904 года, Император Николай II посетил Самару, молился в кафедральном соборе Христа Спасителя и благословил воинов, отправлявшихся на Русско-японскую войну.

С приветственным словом к собравшимся обратился митрополит Самарский Феодосий, который в своём обращении отметил духовное и историческое значение увековечения памяти святого Царственного страстотерпца Николая, явившего пример верности своему служению, Отечеству и Христу.

К участникам церемонии также обратились заслуженный юрист Российской Федерации, ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников и член Общественной палаты Самарской области Ольга Суркова.

Перед началом торжественной части участники литературной студии «Созвучие» из города Кинеля прочитали стихотворения, посвященные памяти Государя.

Под пение тропаря и величания святому Царственному страстотерпцу Николаю почетные гости сняли тканевый покров со скульптурной композиции.

Богослужебные песнопения исполнил Губернский мужской хор «София» под управлением диакона Андрея Попова.

На мероприятии присутствовали глава Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова, советник губернатора Самарской области генерал-лейтенант Андрей Колотовкин, ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев, помощник митрополита по взаимодействию с органами государственной власти диакон Александр Чернышев, благочинные церковных округов, духовенство Самарской епархии, представители общественных организаций, кадеты и жители города.

Церемонию провела член Совета «Культура и СМИ» Самарской епархии Надежда Космирова.

В завершение торжественной церемонии почетные гости и жители Самары возложили цветы к памятнику святому Царственному страстотерпцу императору Николаю II.

Торжественные мероприятия продолжились в кинотеатре «Художественный», где по благословению митрополита Самарского Феодосия состоялся специальный показ документального фильма телеканала «Спас» «Блаженный Августин. Исповедь длиною в жизнь».

Русская линия