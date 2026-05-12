Болгарский Патриарх Даниил: Я лично не могу понять, почему болгары в Эдирне должны молиться на греческом языке
Предстоятель Болгарской Православной Церкви прокомментировал скандал вокруг запрета Константинопольским Патриархатом богослужений на болгарском языке…
Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил выразил недоумение по поводу отказа митрополита Амфилохия, представляющего юрисдикцию Константинопольского Патриархата в турецкой Эдирне, совершить Божественную литургию на праздник святого Георгия Победоносца на болгарском языке, сообщает Телеграм-канал «Правблог».
«Недопонимание между митрополитом Амфилохием и болгарской общиной (в Эдирне в храм ходят в основном болгары) длится уже довольно давно. Эти проблемы известны как церковному совету, так и фонду, который занимается вопросами храмов в Стамбуле и Эдирне. Они известны Константинопольскому Патриархату, они известны нам», — отметил Болгарский Предстоятель.
Патриарх Даниил указал, что его поражает упорство представителей Фанара, которым известно к чему приводят подобные действия. «Они приводят к тем результатам, к которым они логически привели. Мы повторяем то, что произошло 150 лет назад, когда болгары боролись за право проповедовать и молиться на болгарском языке», — отметил Предстоятель БПЦ.
Отвечая на вопрос журналистов о правомерности решения Попечительского совета не пускать греческих священнослужителей в храм в Эдирне до разрешения конфликтной ситуации, Патриарх Даниил сказал следующее:
«Они имеют на это право по турецкому законодательству, поскольку зарегистрированы как религиозная организация и в соответствии с законами турецкого государства. Они имеют полное право это делать. Я думаю, что данное решение стало результатом многочисленных переговоров, многочисленных попыток решить этот вопрос иным способом. И я ещё раз скажу — я думаю, что ответственные лица учтут историю, давнюю историю вопроса, недавнюю предысторию вопроса и найдут успешное решение, чтобы мы все были удовлетворены, чтобы там проводились регулярные богослужения на понятном языке, и чтобы не было причин для подобных напряженностей и недоразумений».
