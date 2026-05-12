Болгарский Патриарх Даниил: Я лично не могу понять, почему болгары в Эдирне должны молиться на греческом языке

Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил выразил недоумение по поводу отказа митрополита Амфилохия, представляющего юрисдикцию Константинопольского Патриархата в турецкой Эдирне, совершить Божественную литургию на праздник святого Георгия Победоносца на болгарском языке, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

«Недопонимание между митрополитом Амфилохием и болгарской общиной (в Эдирне в храм ходят в основном болгары) длится уже довольно давно. Эти проблемы известны как церковному совету, так и фонду, который занимается вопросами храмов в Стамбуле и Эдирне. Они известны Константинопольскому Патриархату, они известны нам», — отметил Болгарский Предстоятель.

Патриарх Даниил указал, что его поражает упорство представителей Фанара, которым известно к чему приводят подобные действия. «Они приводят к тем результатам, к которым они логически привели. Мы повторяем то, что произошло 150 лет назад, когда болгары боролись за право проповедовать и молиться на болгарском языке», — отметил Предстоятель БПЦ.

Отвечая на вопрос журналистов о правомерности решения Попечительского совета не пускать греческих священнослужителей в храм в Эдирне до разрешения конфликтной ситуации, Патриарх Даниил сказал следующее:

«Они имеют на это право по турецкому законодательству, поскольку зарегистрированы как религиозная организация и в соответствии с законами турецкого государства. Они имеют полное право это делать. Я думаю, что данное решение стало результатом многочисленных переговоров, многочисленных попыток решить этот вопрос иным способом. И я ещё раз скажу — я думаю, что ответственные лица учтут историю, давнюю историю вопроса, недавнюю предысторию вопроса и найдут успешное решение, чтобы мы все были удовлетворены, чтобы там проводились регулярные богослужения на понятном языке, и чтобы не было причин для подобных напряженностей и недоразумений».

