8 мая 2026 года митрополит Екатеринбургский Евгений освятил первые фрагменты масштабной скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила», прибывшие накануне в столицу Урала из мастерской Нижнего Новгорода, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Уникальный памятник созидается в спортивном квартале «Архангел Михаил» на улице Архангела Михаила и станет подарком городу от Русской медной компании.

Одним из первых элементов, привезенных в Екатеринбург из мастерской в Нижнем Новгороде, стал огромный бронзовый шар — около двух метров в диаметре, весом более двух тонн. Когда его установят на постамент, шар покроют позолотой. По замыслу автора, шар символизирует мироздание, а восемь Архангелов во главе с Архистратигом Михаилом будут словно парить над миром. Держаться вся эта конструкция будет на скрытых креплениях.

«Мы видим, как Бог содействует — от доброй мысли, от доброго намерения к совершению дела всё происходит. Совершенно недавно Игорь Алексеевич Алтушкин делился своим добрым намерением прославить Архангела Михаила восстановлением храмов, благоустройством места жизни людей, установкой такой скульптурной композиции, — сказал митрополит Евгений. — Сегодня мы уже видим, что эта композиция возводится. Осталось её аккуратно собрать, смонтировать и просить, чтобы Ангелы, Архангелы стояли на страже нашего города и нашей Богом хранимой России. Пусть все получится!», — сказал митрополит Евгений.

Согласно Священному Писанию, Архангел Михаил является Архистратигом — предводителем Небесного воинства. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. Именно поэтому на иконах он часто изображается в доспехах, вооруженный мечом.

В широком смысле образ Архангела символизирует борьбу с любым беззаконием и победу добра. А слово «собор» в данном случае означает не храм, а собрание Архангелов, что и будет отражено в скульптуре.

Автор скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила» — член Союза художников России Алексей Щитов. Его монументальные скульптуры расположены по всей России. В 2024 году скульптурная композиция Алексея Щитова была установлена в Екатеринбурге у Главного управления МЧС России по области в честь 375-летия пожарной охраны России. А в прошлом году в Челябинске установили первую композицию «Собор Архистратига Михаила» на площади перед кафедральным собором Рождества Христова. С 2016 года Русская медная компания активно участвует в строительстве, отделке храма и благоустройстве территории вокруг него.

«Мне выпала честь создать сразу две скульптурные композиции в честь Собора Архистратига Михаила. Он уникален тем, что здесь представлены все восемь архангелов во главе с архангелом Михаилом. Таких монументов в России ещё не было. Если в Челябинске архангелы стоят спиной друг к другу, словно прикрывая собой и защищая мир людей, то в Екатеринбурге они будут парить над шаром, который символизирует мироздание. Тем самым мы показываем, что Архангелы всегда стоят на защите людей от сил зла», — рассказал скульптор.

По высоте монумент будет одним из самых высоких православных памятников в России — около 16 метров. Сегодня одним из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира на Боровицкой площади в Москве. Его высота — 17,5 метра.

