12 мая 2026 года в кафедральном соборе Светицховели в Тбилиси состоялась церемония интронизации митрополита Сенакского и Чхороцкуского Шио в качестве 142-го Католикоса-Патриарха всея Грузии, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое информационное агентство Orthodoxia News Agency.

В своей интронизационной речи Патриарх Шио III выразил глубокое смирение перед возложенной на него миссией, призвав паству непрестанно молиться о нём. «Я полностью вверяю себя Пресвятой Троице, ибо бремя этого креста невозможно нести человеку без помощи Божией. Но слова Господа утешают и ободряют меня: „Не оставлю тебя и не покину тебя“», — сказал Предстоятель.

Его Святейшество подчеркнул, что грузинский народ обрёл свою истинную природу через православную веру, и на протяжении веков именно христианство служило ориентиром для Грузии. «Наша страна боролась, сражалась и подвергалась разделению, но, несмотря на это, она объединялась, падала и снова поднималась на ноги», — отметил Патриарх Шио, добавив, что крест Патриаршего служения невозможно нести без помощи Божией.

Особое внимание в обращении было уделено вызовам современного мира. Грузинский Предстоятель отметил, что сегодня сердца людей часто бывают отчуждёнными и холодными, а вера и семейные ценности сталкиваются с многочисленными искушениями. В связи с этим он призвал «широко открыть двери Церкви для всех», проявляя особую заботу о молодежи и «блудных детях», которые ещё не нашли дорогу к храму. По словам Патриарха Шио, личный пример священнослужителей должен стать для будущих поколений образцом верности и любви к Богу.

В завершение торжества от имени Священного Синода Грузинской Церкви к новому Предстоятелю обратился митрополит Чиатурский и Сачхерский Даниил. Он подчеркнул, что за девять лет пребывания в статусе Местоблюстителя Патриарх Шио III проявил необходимые качества для сохранения наследия своего предшественника Патриарха Илии II. По мнению Синода, в личности нового предстоятеля гармонично сочетаются духовность и интеллект: любовь к молитве и аскетизму с одной стороны, и высокая культура аналитического мышления — с другой, что является залогом укрепления единства Церкви в будущем.

