Русская линия
Сводка новостей от 12 мая 2026

Евросоюз вновь рассматривает вопрос санкций против Святейшего Патриарха Кирилла
Поддержка священноначалием Русской Православной Церкви российских властей не даёт покоя европейским чиновникам…

Святейший Патриарх Кирилл и Владимир ПутинВ рамках подготовки нового пакета ограничительных мер против России Европейский союз обсуждает вопрос возможного включения в санкционные списки священноначалия Русской Православной Церкви, включая Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Politico.

Причиной возможного введения ограничений против Предстоятеля Русской Православной Церкви стала его поддержка российских властей и отказ следовать за ЕС в вопросе Украины. На сегодняшний день Святейший Патриарх Кирилл уже включен в национальные санкционные списки Великобритании, Канады и Чехии и Украины, а Эстония и Литва запретили Предстоятелю въезд на свою территорию.

Новый пакет санкций, помимо представителей духовенства, будет направлен против функционирования «теневого флота» российских танкеров, финансового сектора и военно-промышленных компаний. По данным источников, европейские дипломаты также рассчитывают продвинуть инициативы, которые ранее блокировались представителями Венгрии.

Обсуждение пока находится на раннем этапе, а принятие мер ожидается к началу июля.

