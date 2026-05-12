В рамках подготовки нового пакета ограничительных мер против России Европейский союз обсуждает вопрос возможного включения в санкционные списки священноначалия Русской Православной Церкви, включая Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Politico.

Причиной возможного введения ограничений против Предстоятеля Русской Православной Церкви стала его поддержка российских властей и отказ следовать за ЕС в вопросе Украины. На сегодняшний день Святейший Патриарх Кирилл уже включен в национальные санкционные списки Великобритании, Канады и Чехии и Украины, а Эстония и Литва запретили Предстоятелю въезд на свою территорию.

Новый пакет санкций, помимо представителей духовенства, будет направлен против функционирования «теневого флота» российских танкеров, финансового сектора и военно-промышленных компаний. По данным источников, европейские дипломаты также рассчитывают продвинуть инициативы, которые ранее блокировались представителями Венгрии.

Обсуждение пока находится на раннем этапе, а принятие мер ожидается к началу июля.

