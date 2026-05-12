Русская линия
Сводка новостей от 12 мая 2026

В Болгарии принята программа по восстановлению сельских православных храмов и монастырей по всей стране
Болгарские власти выделят € 62,5 млн на восстановление и поддержание православных святынь…

Флаг БолгарииМинистерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии объявило об инвестиционной программе в размере € 62,5 млн, направленной на восстановление сельских православных храмов и монастырей по всей стране. Инициатива направлена на сохранение духовного и культурного наследия Болгарии при одновременном улучшении условий жизни в малонаселенных областях, сообщает Православие.Ru со ссылкой на независимый болгарский православный портал Hristianstvo.bg.

Соответствующее заявление было сделано во время визита служебного министра сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Ивана Христанова в Елешнишский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы близ села Елешница муниципалитета Елин-Пелин в Софийской области.

Иван Христанов подчеркнул, что храмы и другие религиозные объекты исторически являлись не только духовными центрами, но и играли ключевую роль в жизнеобеспечении местных общин. Он отметил, что во многих населенных пунктах храмы до сих пор способствуют поддержанию социальной сплоченности местного населения.

Средства будут предоставлены в рамках программы «Сохранение духовной и культурной жизни населения в сельских районах Болгарии», которая будет финансировать проекты по реставрации, ремонту и реконструкции зданий религиозного назначения с целью сохранения культурной самобытности и стимулирования проживания в сельской местности.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Евросоюз вновь рассматривает вопрос санкций против Святейшего Патриарха Кирилла
Поддержка священноначалием Русской Православной Церкви российских властей не даёт покоя европейским чиновникам...

В Екатеринбурге установят величественную скульптурную композицию «Собор Архистратига Михаила»
По высоте монумент будет одним из самых высоких православных памятников в России...

Грузинский Патриарх Шио: Грузинский народ обрёл свою истинную природу благодаря православной вере
В Тбилиси состоялась торжественная церемония возведения на Патриарший престол нового Католикоса-Патриарха...

Болгарский Патриарх Даниил: Я лично не могу понять, почему болгары в Эдирне должны молиться на греческом языке
Предстоятель Болгарской Православной Церкви прокомментировал скандал вокруг запрета Константинопольским Патриархатом богослужений на болгарском языке...

В Болгарии принята программа по восстановлению сельских православных храмов и монастырей по всей стране
Болгарские власти выделят € 62,5 млн на восстановление и поддержание православных святынь...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Нектария Оптинского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика