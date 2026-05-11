В болгарской церкви Святого Георгия Победоносца в турецком городе Эдирне вспыхнул скандал во время празднования Дня святого Георгия. Конфликт возник из-за жёсткого требования греческого духовенства проводить праздничное богослужение в храме на греческом языке, что встретило решительный протест со стороны сотен болгарских прихожан и привело к решению общины временно прекратить проведение Литургий в местных храмах, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает болгарское информационное агентство BTA, инцидент произошел в квартале Кыйык, когда греческий митрополит, направленный Константинопольским Патриархатом, настоял на проведении службы исключительно на греческом языке. Присутствующие болгары выразили возмущение, заявив, что молитвы должны звучать на болгарском языке, который понятен общине.

Председатель Попечительского совета Фонда православных церквей Болгарского экзархата Димитри Йотеф официально заявил о протесте по этому поводу. «Мы решили закрыть нашу церковь для богослужений до тех пор, пока не будет решен вопрос о праве проводить службы на болгарском языке. Также мы запрещаем местному митрополиту входить в храм», — сообщил Йотеф. Он подчеркнул, что церкви Святого Георгия и Святых Константина и Елены останутся открытыми для посещения и частных молитв, но официальные службы будут приостановлены.

В ситуацию вмешались официальные лица. Генеральный консул Болгарии в Эдирне Радослава Кафеджийска в интервью местным СМИ назвала инцидент «неожиданной ситуацией, вытекающей из многолетней проблемы». Она отметила, что в Турецкой Республике законодательство защищает право общин проводить богослужения на родном языке, и выразила сожаление, что митрополит не учел чувствительность этого вопроса для болгарской стороны.

Конфликт подчеркивает растущую напряженность между болгарской общиной и Константинопольским Патриархатом, которая усилилась после смерти отца Александра Чакырыка, служившего в Эдирне. Несмотря на скандал и продолжительные споры, в день праздника богослужение всё же состоялось на болгарском языке благодаря настойчивости верующих.

