Сводка новостей от 11 мая 2026

Ираклий Кобахидзе: Мы верим, что Вы достойно продолжите духовный путь Блаженнейшего Патриарха Илии II
Премьер-министра Грузии поздравил митрополита Шио с избрание Предстоятелем Грузинской Православной Церкви…

Ираклий КобахидзеПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио с избранием Католикосом-Патриархом всея Грузии, выразив надежду, что архипастырь продолжит духовный путь, по которому шёл почивший Патриарх Илия II, сообщает Sputnik Грузия.

«Ваше Святейшество и Блаженство Шио III, с величайшим уважением поздравляю Вас с избранием на эту исключительно почётную и крайне ответственную миссию. Мы верим, что Вы достойно продолжите великое духовное наследие, которое на протяжении десятилетий с особой мудростью и любовью создавал наш Святейший и Блаженнейший Патриарх Илия II», — заявил Кобахидзе.

По словам премьера, Матерь-Церковь всегда была незыблемой опорой грузинской государственности и духовной твердости народа. «Именно православная вера сохранила для нас те вечные ценности, благодаря которым наша страна дошла до сегодняшнего дня. Верю, что Ваше пастырское служение будет служить мирному, единому и сильному будущему нашей родины», — заявил премьер.

Митрополита Шио поздравил и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили с супругой.

Как говорится в заявлении Иванишвили, служение Церкви и стране в то время, когда общество особенно нуждается в духовной стойкости, единстве и мире, является огромной исторической ответственностью.

«С сегодняшнего дня на Вас возложена почетная и вместе с тем ответственная миссия возглавить нашу Матерь-Церковь и стать духовным отцом каждого православного грузина, всего народа и духовенства. Ваше Святейшество, величайшая историческая ответственность — служить Церкви и стране в то время, когда обществу особенно необходимы духовная стойкость, единство и мир», — говорится в заявлении.

Как отметил Иванишвили, эта ответственность становится еще более значимой с учетом того, что владыка Шио продолжает путь Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II, который на протяжении полувека достойно вёл грузинский народ и страну через сложный и полный потрясений период.

«Мы верим, что Ваша деятельность станет основой мира, взаимной поддержки и национального единства, а также еще больше укрепит многовековые традиции и ценности Грузинской церкви, на которых основана наша национальная идентичность», — сказано в заявлении.

