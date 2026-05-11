Святитель Кирилл, епископ Туровский, родился в 30-х годах XII века в городе Турове в семье богатых родителей. С малых лет он с усердием читал Священные Книги и достиг их совершенного познания. Учился святой Кирилл не только у русских, но и у греков. По достижении зрелого возраста он отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре, где находилась кафедра туровских епископов. Святой Кирилл много подвизался в посте и молитве и вскоре соделал себя вместилищем Святого Духа. Он учил иноков полному послушанию игумену, ибо инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись.

Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых — «Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового» — может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре. Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столп, где еще более усилил подвиги и «многа Божественна Писания изложи». Многие обращались к нему за советом в духовной жизни.

Святость жизни святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому (память 4 июля), в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле.

Еще до 1182 года по любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он написал многочисленные поучения об иноческой жизни, составил слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческимп творениями.

Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1183 года. От современников он получил именование Русского Златоуста.

Сегодня день памяти одного из лидеров монархического движения в России председателя Совета Русского Собрания князя Михаила Львовича Шаховского, скончавшегося в 1912 г.

Он родился 6 ноября 1846 г., был представителем старинного рода, восходящего к князю Рюрику. После окончания Полтавского Петровского корпуса служил в гусарском полку, однако из-за слабого здоровья вынужден был выйти в отставку. Прославился своими трудами на земском поприще в Харьковской губернии, был известным статистиком.

В годы смуты Шаховской принял участие в деятельности харьковских патриотических союзов, был членом одного из отделов Союза Русского Народа (СРН). В октябре 1906 г. избран руководителем старейшей монархической организации — Русского Собрания (РС). Под его руководством РС превратилась из клуба по интересам в боевую патриотическую партию: была принята программа РС, внесены изменения в устав, позволявшие организации принимать участие в выборах в Госдуму, стал регулярно выходить печатный орган «Вестник Русского Собрания». Но главной заслугой Шаховского стало создание при РС русской национальной гимназии и строительство Дома Русского Собрания, к чему он прилагал немало усилий. Князь Шаховской трудился не покладая рук. В мае 1909 г. он вынужден был покинуть Петербург и уехать на лечение, поскольку его далеко не богатырское здоровье было расшатано.

Вернуться ему уже было не суждено, через три года князь скончался. Ему ставили в заслугу, что при его руководстве «какая-либо ссора в Совете или Собрании совершенно была невозможна». Совет возложил на гроб Шаховского серебряный венок, который впоследствии его вдова пожертвовала в церковь РС, поместив внутрь икону небесного покровителя почившего князя Архистратига Михаила и вложив икону и венок в особый киот. Этот дар был, видимо, похищен при закрытии храма после революции.

