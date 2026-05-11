На выборах Предстоятеля Местоблюстителя Патриаршего престола поддержали 22 архиерея из 39 голосовавших…

11 мая 2026 года Расширенный церковный Собор Грузинской Православной Церкви, проходивший в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы, избрал 142-м Католикосом-Патриархом всея Грузии ученика Патриарха Илии, местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

В Соборе приняли участие 39 архиереев, членов Священного Синода Грузинской Православной Церкви, имевших право голоса. Всего из 47 епархий для участия в Соборе собрались около 1 тысячи 200 делегатов со всей страны.

Владыка Шио получил 22 голоса при 20-ти необходимых для избрания. Его соперники митрополиты Иов и Григорий — 9 и 7 соответственно. Один голос был признан недействительным.

Торжественная интронизация новоизбранного Католикоса-Патриарха всея Грузии состоится 12 мая 2026 года в кафедральном соборе Светицховели древней столицы Грузии Мцхета.

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, в миру Элизбар Теймуразович Муджири, родился 1 февраля 1969 г. в Тбилиси.

В 1991 г. окончил три курса Тбилисской консерватории и поступил послушником в Шио-Мгвимский монастырь. 5 января 1993 г. пострижен в монахи. В 1995 г. рукоположён в сан иеродиакона, в 1996 г. — в иеромонаха. В обители в разное время выполнял послушания трапезаря, эконома, благочинного и служащего иеромонаха.

В 1999 г. экстерном окончил Батумскую семинарию, затем продолжил образование в Московской духовной академии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, который окончил в 2005 г.

В 2001—2003 годах служил настоятелем грузинского прихода в московском храме вмч. Георгия в Грузинах.

18 августа 2003 г. избран и 7 сентября рукоположен во епископа Сенакского и Чхороцкуйского.

30 апреля 2009 г. назначен управляющим грузинскими приходами в Австралии и Новой Зеландии.

2 августа 2010 г. возведён в сан митрополита.

С 2010 г. состоял в комиссии по канонизации святых Грузинской Православной Церкви.

В 2013 г. защитил в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете магистерскую диссертацию на тему «Преподобный Алексий (Шушания), исторический контекст его жизни и духовно-пастырское наследие», а в 2015 г. — кандидатскую диссертацию «Преподобный Алексий Сенакский (Шушания), исторический контекст его жизни и духовно-пастырское наследие (Хронологические рамки: 70-е годы XIX в. — начало XX в.)».

В 2017 г. назначен Патриаршим местоблюстителем.

Сопровождал Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II в ходе его визита в Русскую Православную Церковь в 2011 г.

Русская линия