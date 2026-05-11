Продвижение Афинами своих людей на должности в Александрийском, Иерусалимском и Антиохийском Патриархатах сделает их более зависимыми от Греции, а значит, и от Фанара…

Власти Греции приняли решение выделить финансирование на более чем 600 церковных должностей в древних Патриархатах

Профанарский портал «OrthodoxTimes» сообщает, что власти Греции приняли решение выделить серьёзные финансовые ресурсы, чтобы спонсировать Константинопольский, Александрийский, Иерусалимский и Антиохийский Патриархаты, что является частью политики эллинизма, которую продвигают Афины.

Речь идёт о постоянном финансировании, по меньшей мере, «600 официальных должностей». «Можно предположить, что это также было одной из причин визита Вселенского патриарха Варфоломея в Афины на этой неделе и его встречи с премьер-министром», — говорится в сообщении.

Сейчас в профанарских кругах обсуждают вопрос того, как «продвигается процесс укомплектования Древних патриархатов кадрами на должностях, учреждённых греческим правительством, и существуют ли какие-либо общие или частные препятствия, замедляющие этот процесс».

В то же время греческие журналисты обращают внимание на «геополитическую ситуацию в юго-восточной части Средиземноморья» и пугают Александрию, Иерусалим и Антиохию усилением исламистов.

«Внимательные наблюдатели заметили изменения в политике египетского правительства и его недавнее «сближение» с Турцией, особенно если учесть, что прошло всего несколько месяцев с тех пор, как две страны подписали соглашение «о более тесном сотрудничестве», — отмечает издание.

«Правительство знает об этих тенденциях, видит их и следит за их развитием. Осознали ли наши Патриархаты всю серьезность ситуации, чтобы отложить в сторону мелкие разногласия и сообща работать над защитой своих многовековых прав и привилегий?», — задают вопрос журналисты профанарского портала.

