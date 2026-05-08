Святейший Патриарх Кирилл: День Победы — это историческое событие, которое никогда не должно быть забыто

8 мая 2026 года, в канун 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

В торжественной церемонии приняли участие многочисленные архиереи и духовенство Русской Православной Церкви. Также в церемонии участвовали военный комендант Москвы генерал-лейтенант Е.А. Селезенев, офицеры и солдаты роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и военной комендатуры Москвы.

После возложения венка была объявлена минута молчания. Военный оркестр исполнил Гимн России.

Предстоятель, иерархи и духовенство Русской Православной Церкви возгласили «Вечную память» «вождем и воинам на поле брани Победы ради за веру и Отечество жизнь свою положившим» и пропели тропарь праздника Пасхи.

Далее состоялся торжественный марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Святейший Патриарх Кирилл поздравил воинов с 81-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне:

«Всех вас, дорогие участники этого торжественного марша здесь, у Кремлевской стены, в память о нашей Великой Победе я сердечно поздравляю с этим днем, который особенными красками вписан в историю нашего народа!

Не было никогда в истории человечества такой сокрушительной, такой страшной войны. Эта сокрушительная и страшная война была направлена против нашего Отечества. Если бы враг добился победы, мир был бы совершенно другим, страшным был бы мир: мир диктатуры, мир попрания всяких человеческих прав и свобод. Но самое главное — это был бы мир без России, чего не могло произойти.

В то время, когда враг в военном и экономическом отношении был сильнее нас, какой же должен был быть героизм, какая сила воли, какая убежденность в правильности своих действий, которые тогда присутствовали в умах и сердцах наших военнослужащих, наших вождей и всех тех, кто стал на страже страны своей и, в конце концов, добился победы!

Это историческое событие никогда не должно быть забыто, и более того, оно никогда не должно стать некой обыденностью. Это тот праздник, который действительно со слезами на глазах. Тот праздник, который должен всегда воздействовать на нашу совесть, на нашу историческую память, с тем, чтобы мы не забывали подвиг тех, кто спас наше Отечество, и одновременно, чтобы в нашем сознании и в наших сердцах постоянно присутствовало чувство ответственности за судьбу страны и любовь к своему народу и к своему Отечеству.

Еще раз сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником! И хотел бы пожелать всем вам помощи Божией, доброго здоровья, крепости сил для того, чтобы продолжать свое воинское служение. В вашем лице я приветствую все Вооруженные силы нашей страны. С праздником Победы поздравляю вас!"

Затем Святейший Владыка обратился со словом к иерархам, священнослужителям и монашествующим:

«Дорогие владыки, всех вас поздравляю с праздником Победы!

Всех вас благодарю за ваше служение. Есть воинское служение, направленное на физическую защиту Отечества, народа, а есть духовное служение, которое включает в себя защиту духовной жизни нашего народа. Если разрушить эту духовную составляющую, то и другие составляющие могут быть с легкостью разрушены. Это хорошо понимали враги нашей страны. Поэтому Церковь Русская, духовная защитница своего народа и своего Отечества, всегда была в поле зрения вражеских сил, которые направляли различные действия на то, чтобы ослабить нашу Церковь, скомпрометировать ее, чтобы она потеряла свою силу и свой авторитет в народе.

Но разве не чудо Божие, что Церковь наша прошла через все эти страшные испытания ХХ века и осталась той, какой она должна быть и какой она всегда была — она молитвенница и ходатайствует пред Господом за народ и страну нашу и, конечно, духовная водительница нашего народа. Дай Бог, чтобы эта миссия Церкви никогда не ослабевала.

Всех вас сердечно поздравляю и желаю трудиться, как говорили наши предки, не жалея живота своего, на замечательном пути служения Церкви и Отечеству нашему! Храни вас Господь!

Христос Воскресе!"

Русская линия