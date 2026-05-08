Глава Фанара вновь обвинил славянские Поместные Церкви в этнофилетизме, хотя именно греки постоянно говорят о важности эллинизма…

В Греции продолжаются торжества в честь 35-летия со дня избрания Патриарха Варфоломея на кафедру Константинопольских Патриархов и 65-летия со дня его рукоположения в диаконы и начала его церковного служения. При этом глава Фанара не преминул использовать торжества для критики «славянских Поместных Церквей».

7 мая 2026 года президент Греческой Республики Константинос Тасулас принял главу Фанара в президентской резиденции в Афинах вскоре после того, как тот посетил штаб-квартиру Греческой телерадиовещательной корпорации (ERT) в Агия-Параскеви, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Президент Тасулас поприветствовал Патриарха Варфоломея, выразив «чувство радости и, прежде всего, благодарности» за его «многолетнее духовное руководство и служение». Он подчеркнул, что глава Фанара представляет «институт огромного влияния» как духовный лидер миллионов православных христиан по всему миру.

Говоря о недавнем выступлении Патриарха перед парламентом Греции, президент Греции отметил, что оно было «очень хорошо воспринято греческим народом», подчеркнув, что в нём говорится о человеческом достоинстве, экологии и мире, которые являются «основами, на которых должен строиться современный мир».

Тасулас также подчеркнул важную роль Вселенского патриархата в содействии миру и межрелигиозному диалогу. «Если нет мира между религиями, не может быть мира между народами», — сказал он, повторив давнюю мысль Вселенского патриарха.

Со своей стороны, Патриарх Варфоломей поблагодарил президента Греции за тёплый приём и неизменную поддержку, которую греческое государство оказывает Фанару. «Каждый человек уникален и незаменим, потому что каждый из нас создан по образу и подобию Божьему», — заявил Патриарх, подчеркнув, что Константинопольский Патриархат служит всем людям без исключения.

Далее глава Фанара перешёл к критике «славянских Поместных Церквей». Говоря о проблемах мирового Православия, Патриарх Варфоломей заявил о возрождении этнофилетизма и религиозного национализма. «Проклятие этнофилетизма проникло в лоно Православной Церкви и терзает современное Православие», — сказал он. Затем он добавил, что «наши славянские братья во главе с Русской Церковью — это прежде всего те, кто разрушает всеправославное единство».

В то же время Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свою приверженность «межправославному диалогу и сотрудничеству между Церквями», подчеркнув, что Фанар «имеет не только право, но и обязанность направлять и координировать общеправославные дела».

