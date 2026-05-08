После ДТП, в котором не так давно погиб монах, на Горе случилась ещё одна трагедия — серьёзно пострадал послушник, выпрыгнувший из движущейся машины скорой помощи…

Святую Гору Афон потрясло очередное, второе за последнее время, чрезвычайное происшествие — 48-летний послушник монастыря Святого Павла получил тяжелейшие травмы, выпрыгнув из движущейся машины скорой помощи. Инцидент произошел во время экстренной госпитализации монаха в одну из больниц Халкидики, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на греческое издание Vima Orthodoxias.

Изначально пострадавший был доставлен в медицинский центр Кариеса с сильными болями в груди. Врачи диагностировали необходимость обследования в специализированном стационаре за пределами Афона. Однако во время транспортировки в сторону Уранополиса состояние послушника осложнилось сильным беспокойством и спутанностью сознания.

В ходе движения автомобиля скорой помощи послушник внезапно открыл дверь и совершил прыжок на проезжую часть. Несмотря на незамедлительные действия медиков, состояние пострадавшего оценивается как критическое. В настоящее время он находится в госпитале «Иппократио» в Салониках, где врачи борются за его жизнь: пациент интубирован, у него диагностированы множественные травмы, а в процессе реанимации было зафиксировано несколько остановок сердца.

Монашеское сообщество Афона глубоко обеспокоено случившимся. В комментариях для прессы афонские отцы отмечают, что «монахи ведут спокойную молитвенную жизнь», и предполагают, что подобное состояние могло стать следствием крайнего физического истощения или сильного психологического давления. В рамках стандартного правового протокола двое сотрудников службы скорой помощи были временно задержаны для выяснения обстоятельств получения травм по неосторожности, при этом расследование всех деталей инцидента продолжается.

