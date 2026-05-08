Иван Семенович Дорохов родился 23 сентября 1762 г. в семье секунд-майора, вышедшего в отставку «за ранами», полученными в первую турецкую войну. Он воспитывался в Артиллерийском инженерном кадетском корпусе и по окончании его в 1787 г. был выпущен в Смоленский пехотный полк, входивший в состав действовавшей против турок армии князя Потемкина. В 1788 году Смоленский полк был включен в корпус Суворова, и под командованием великого полководца Дорохов впервые проявил себя в бою под Фокшанами. Во время знаменитого сражения при Рымнике он состоял при Суворове, исполняя обязанности офицера оперативной части штаба корпуса. В донесении о Рымникской победе Суворов особо отметил среди «полезных» ему офицеров «поручика Смоленского полка Ивана Дорохова, который по знанию своему при обер-квартермистере особо нужен был». Он «ревностен к службе, проворен и неустрашим», — рапортовал о князю Потемкину о молодом офицере великий Суворов. За отличие в этих сражениях Дорохов был произведен в капитаны и вскоре переведен в любимый полководцем Фанагорийский гренадерский полк.

В 1794 г. Дорохов принимал участие в боевых действиях в Польше — в штурме Праги (предместье Варшавы), где, «вызвавшись охотником», первым с командой егерей вскочил на бруствер неприятельской батареи. В эту кампанию Дорохов был дважды ранен, произведен в секунд-майоры и награжден золотым крестом. В 1803 г. Дорохов был произведен в генерал-майоры и назначен шефом Изюмского гусарского полка, с которым и выступил в 1806 г. на театр военных действий, к границам Восточной Пруссии. Участвуя затем в многочисленных авангардных и арьергардных стычках и боях с французской кавалерией, Дорохов был тяжело контужен. Он получил несколько боевых наград, а изюмские гусары заслужили славу одного из лучших кавалерийских полков и были награждены серебряными Георгиевскими трубами.

В начале Отечественной войны 1812 г. отряд Дорохова оказался отрезанным от основных частей отступавшей Русской армии (генерала забыли предупредить об отходе). Однако Дорохов, искусно маневрируя, за две недели совершил сложнейший марш и смог соединиться с армией Багратиона, сохранив всю свою артиллерию, обоз и потеряв в стычках с неприятелем не более шестидесяти человек.

В боях под Смоленском Дорохов был ранен, но остался в строю. Он почти ежедневно участвовал в схватках с французским авангардом, нередко перераставших в ожесточенные бои. В Бородинском сражении Дорохов во главе кавалерийской дивизии в разгар боя был направлен на помощь Багратиону. Смелой контратакой, действуя, по свидетельству Кутузова, «с отличной храбростью», он отбросил от Багратионовых флешей французскую конницу, за что был произведен в генерал-лейтенанты.

Во время движения от Бородина до Москвы Дорохов бессменно находился в арьергарде, прикрывавшем отход Русской армии. Сразу же после оставления Москвы, М.И.Кутузов выделил Дорохову для партизанских действий отдельный отряд, который нанес французам ряд чувствительных ударов, захватив при этом полторы тысячи пленных, в том числе сорок восемь офицеров.

Одна из наиболее прославленных операций Дорохова — захват подмосковного г. Вереи. Скрытно подойдя к городу в ночь на 29 сентября, Дорохов приказал штурмовать его без единого выстрела и криков «ура», и перед рассветом батальоны, бесшумно сняв неприятельские пикеты, ворвались в Верею и через полчаса все было кончено. Неприятельское оружие было тут же роздано жителям Вереи и крестьянам, к которым Дорохов обратился с воззванием, призывая их «вооружаться на истребление злодеев». Позднее Дорохов был награжден золотой шпагой, украшенной алмазами, с надписью: «За освобождение Вереи».

Вплоть до самого конца войны Дорохов поражал современников своими замечательными подвигами. В сражении под Малоярославцем, он был ранен в пятку левой ноги. Рана оказалась настолько тяжелой, что в строй он больше не вернулся. В начале 1815 года Дорохов скончался в Туле и, по его завещанию, был похоронен в Рождественском соборе г. Верее, на площади которой ему поставлен памятник.

«Суровой наружностью, с густыми длинными курчавыми усами и бакенбардами, храбрый в бою, страстный к военному ремеслу, добрый семьянин, честный товарищ в ратной жизни» — таким запомнился генерал-лейтенант Иван Семенович Дорохов тем, кто знал его по ратным и мирским делам.

Александр Никитич Сеславин родился в 1780 г. в семье небогатого дворянина в Ржевском уезде Тверской губернии. Военное образование, как и четверо его братьев, получил в Артиллерийском и инженерном Шляхетном кадетском корпусе, откуда в 1798 г. он был выпущен подпоручиком в гвардейский артиллерийский батальон. Дослужившись до чина поручика, Сеславин в январе 1805 г. вышел в отставку, однако разразившаяся вскоре война с Наполеоном заставила его вернуться в строй.

Боевое крещение он получил 29 мая 1807 г. в сражении под Гейльсбергом в Восточной Пруссии, в ходе которого Сеславин был ранен в грудь. За храбрость и умелое управление огнем батареи он был награжден орденом св. Владимира 4-й степени. Из-за тяжелой раны, Сеславин вновь покинул армию, но как оказалось ненадолго. В 1810 г. он вернулся в лейб-гвардии конную артиллерийскую роту, чтобы принять с нею участие в походе за Дунай. Он прекрасно проявил себя во время осады крепости Силистрия, несколькими днями позже — при отражении атак турецких янычар. За отличие «при разбитии турецкого корпуса и взятии крепости Разград» Сеславин удостоился ордена св. Анны 2-й степени, а десять дней спустя — благоволения Государя Императора и производства в следующие чины — за Шумлу и сражение под Рущуком (в ходе которого Сеславин был ранен пулей в правое плечо). После длительного лечения офицер был определен адъютантом к Военному министру М.Б.Барклаю-де-Толли.

В этой должности Сеславин встретил Отечественную войну. Он принимал активное участие во многих боях Русской армии, особо отличившись в сражении под Смоленском, за которое был награжден Золотой шпагой «За храбрость». Проявил Сеславин и необычайную храбрость в Бородинском сражении (в ходе которого опять был ранен), удостоившись ордена св. Георгия 4-й степени.

30 сентября по поручению М.И.Кутузова Сеславин возглавил партизанский отряд из 250 донских казаков и одного эскадрона Сумского гусарского полка, в задачу которого входили боевые действия в тылу неприятельской армии. На этом поприще бравый офицер прославился рядом дерзких рейдов, взял г. Вильно, получив в бою за город очередное ранение.

Легендарный герой Отечественной войны участвовал также в боях у Вязьмы, Ляхово, Борисова. Под Ошмянами он чуть не захватил в плен стремительно покидавшего Россию Наполеона. В.А.Жуковский писал о нем: «Сеславин — где ни пролетит с крылатыми полками, там брошен в прах и меч, и щит, и устлан путь врагами». Особой заслугой Сеславина стала его разведывательная деятельность. Ему удалось точно установить пути отступления наполеоновской армии из Москвы и своевременно предупредить об этом Кутузова, вынудившего французов отступать по старой Смоленской дороге. В дальнейшем оповещал Кутузова о движении неприятельских войск, об их наличии в Могилеве и Красном, о пути отступления Наполеона с гвардией в начале ноября и доставлял другие срочные донесения. И, конечно, продолжал совершать смелые до дерзости и неожиданные набеги на противника.

За отличия в боях и совершенные подвиги Сеславин был удостоен ряда высших орденов Империи и в 1813 г. был произведен в генерал-майоры. В заграничной кампании Русской армии 1814 г., уже во Франции, Сеславин во главе партизанского отряда на завершающем этапе борьбы перерезал сообщение наполеоновской армии с Парижем. За годы воинской службы Сеславин принял участие в 74 больших и малых сражениях, пять раз был ранен, из-за полученных ранений вынужден с 1816 г. отправиться на лечение за границу. По возвращении в Россию в 1820 г. он был уволен «по болезни за ранами». Скончался Сеславин 25 апреля 1858 года.

По мнению современников, «Сеславин отличался изумительной энергией, поразительной смелостью, большим умом и значительными военными способностями. Сеславин был популярен, близок с солдатами и любим ими. Пылкий и увлекающийся в бою, он имел доброе сердце и «чувства христианина», «память его свободна от тех излишних жестокостей, которыми прославились некоторые другие партизаны».

Сегодня также день памяти видного русского государственного деятеля эпохи контрреформ Императора Александра III графа Дмитрия Андреевича Толстого, скончавшегося в 1889 г.

Он родился 1 марта 1823 г. в знатной дворянской семье. Окончил с золотой медалью Царскосельский лицей и посвятил себя государственной службе. В годы царствования Императора Александра II был обер-прокурором Св. Синода и министром народного просвещения, превратив эти ведомства в оплот консерватизма в эпоху преобразований. Звезда Толстого взошла с воцарением Императора Александра III, который призвал его в 1882 г. на ответственную должность министра внутренних дел. Благодаря решительности Толстого были разгромлены революционные организации, в том числе группа А.И.Ульянова (старший брат В.И.Ленина). Толстой считал, что либеральные реформы Александра II были ошибкой, к исправлению которой он начал прилагать все свои силы. Еще при назначении на пост министра внутренних дел на аудиенции у Государя Александра III он прямо спросил Императора: «Угодно ли будет Государю иметь министром человека, который убежден, что реформы прошлого царствования были ошибкой?» Получив утвердительный ответ, Толстой разгромил радикальную и либеральную оппозицию и приступил к контрреформам, положившим конец растаскиванию государственности (институт земских начальников, ужесточение университетского устава, ограничение прав евреев и т. д.). Деятельность Толстого встретила ожесточенное сопротивление со стороны либерального лобби в среде высшей бюрократии. Борьба с либералами подорвала силы Толстого, он и скончался на государственном посту. Его дочь графиня С.Д.Толь (день памяти 27 февраля) была известной исследовательницей масонства.

Русская линия