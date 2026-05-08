Сводка новостей от 8 мая 2026

В Калмыкии совершено вооружённое нападение на протоиерея Анатолия Склярова
Священник получил ранение руки после того, как на него с ножом напал человек, страдающий психическим заболеванием…

Протоиерей Анатолий Скляров7 мая 2026 года на территории Казанского кафедрального собора города Элисты было совершено нападение на клирика собора — протоиерея Анатолия Склярова, сообщает пресс-служба Элистинской и Калмыцкой епархии в официальном заявлении в связи с происшествием.

По имеющейся у епархии информации, нападавший является человеком, страдающим психическим заболеванием.

«Считаем, что действия этого человека во многом обусловлены искаженным восприятием реальности, заболеванием и не были направлены против чувств верующих. Нападавший задержан правоохранительными структурами. Благодарим силовые органы за оперативную работу», — говорится в заявлении епархии.

При этом уточняется, что в результате происшествия отец Анатолий получил ранение руки. «Угрозы для жизни нет, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в епархии.

«Элистинская и Калмыцкая епархия выражает искреннюю поддержку протоиерею Анатолию Склярову, его семье, родным и близким, а также духовенству и прихожанам Казанского кафедрального собора. Возносим молитвы о скорейшем выздоровлении отца Анатолия, укреплении его сил и даровании мира всем, кого затронуло произошедшее», — говорится в заявлении.

«Епархия призывает сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и помнить о необходимости христианского милосердия и сострадания», — подчёркивается в документе.

