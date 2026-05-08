7 мая 2026 года на Украине было совершено нападение на митрополита Владимир-Волынского Владимира, которого избили сотрудники ТЦК и вместе с сопровождавшими его священнослужителями попытались похитить и отправить на фронт, сообщает Телеграм-канал «Украина Православная».

По данные Владимир-Волынской епархии, вопиющий инцидент произошёл на трассе Ровно — Луцк, когда архиерей возвращался со встречи по церковным делам. «На выезде из населенного пункта Дерно (напротив с. Котов) мобильный блокпост остановил автомобиль, в котором находились митрополит Владимир, протоиерей Александр Кобенко и диакон Дмитрий Манецкий», — сообщил в епархии в одной из соцсетей.

«Без проверки документов работники ТЦК начали насильно вытаскивать владыку из машины. Когда отец Александр пытался защитить митрополита, представители ТЦК применили к нему перцовый баллончик, поставили на колени и стали избивать в область грудной клетки. Впоследствии обоих священнослужителей затащили в служебный автомобиль ТЦК. В результате противоправных действий и сильного стресса у владыки произошло сердечное приступ, а у отца Александра началась острая аллергическая реакция на газ», — говорится в сообщении.

«Находившиеся рядом сотрудники полиции никак не вмешивались в ситуацию, оставаясь пассивными наблюдателями», — подчеркнули в епархии.

После того, как у архипастыря случился сердечный приступ, преступники «высадили владыку Владимира и отца Александра в десяти метрах от блокпоста, после чего вместе с полицейскими уехали в неизвестном направлении».

В УПЦ сообщили, что в настоящее время «состояние здоровья митрополита Владимира и отца Александра стабильное». «Несмотря на это, владыка Владимир настойчиво призывает всех священно- и церковнослужителей Украинской Православной Церкви быть максимально бдительными и осторожными!», — говорится в сообщении.

