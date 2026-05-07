Цель конкурса — поддержка гражданских инициатив на основе сотрудничества между Русской Православной Церковью, общественностью, предпринимателями и государственными структурами…

В Москве подвели итоги ежегодного Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», который проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Координационным комитетом по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив, передаёт Патриархия.Ru.

Цель конкурса «Православная инициатива» — поддержка гражданских инициатив на основе сотрудничества между Русской Православной Церковью, общественностью, предпринимателями и государственными структурами.

На объявленный 16 февраля 2026 года конкурс поступило 559 заявок из 69 регионов России, а также из двух стран ближнего зарубежья.

Из тематических направлений конкурса традиционно наиболее популярным среди участников является «Образование и воспитание»: 39 проектов по этой тематике вошли в число победителей. Грантовую поддержку получат 22 инициативы в сфере культуры и социального служения. 15 информационных проектов и три начинания по теме «Духовно-нравственное воспитание» также победили в конкурсе.

Следует отметить значимость культурных проектов, в том числе, для жителей населенных пунктов вдали от мегаполисов: в спецноминации «Малые города и села» гранты выиграли семь заявок по тематическому направлению «Культура». Грантовая поддержка будет выделена также на реализацию в населенных пунктах с небольшим числом жителей пяти проектов по тематике «Образование и воспитание» и трех инициатив, касающихся социального служения.

Важными для «Православной инициативы» являются закрытые территории «Росатома»: в конкурсе выиграли десять проектов гражданских активистов из таких городов.

Еще один приоритет программы — развитие северных территорий. В число победителей вошло девять заявок в этой номинации.

Самыми результативными участниками конкурса в 2026 году можно назвать православные организации (48 проектов-победителей). От некоммерческих организаций победителями стали 27 инициатив. Имеющие статус государственных или муниципальных организации стали авторами 21 победившего проекта. Представители бизнес-сообщества выиграли четыре конкурсных заявки.

Из 559 заявок 529 были поданы участниками из Российской Федерации, 26 — из Республики Беларусь, 4 — из Киргизской Республики.

В число победителей вошли 89 участников из России. Из них самое большое количество проектов при поддержке «Православной инициативы» в этом году будет реализовано организациями из Московской (городской) епархии (18), Нижегородской митрополии (10), Донской митрополии (7), Красноярской митрополии (5), Архангельской и Калужской митрополий (по 3).

Грантовую поддержку «Православной инициативы» получат семь проектов из Белоруссии, а также четыре проекта из Бишкекской епархии.

Реализация получивших грантовую поддержку начинаний должна будет завершиться не позднее 31 января 2027 года.

Русская линия