Русская линия
Сводка новостей от 7 мая 2026

Администрация США пытается наладить отношения с Ватиканом
Папа Римский Лев XIV встретился с госсекретарём США Марко Рубио после публичной перепалки глава Ватикана с американским президентом Дональдом Трампом…

Папа Римский Лев XIV встретился с госсекретарём США Марко РубиоПапа Римский Лев XIV принял госсекретаря США Марко Рубио, с которым они обсудили приверженность поддержанию дружественных отношений между США и Ватиканом, несмотря на предшествующую встрече критику американского президента Дональда Трампа в адрес главы Ватикана, сообщает Интерфакс.

«Собеседники подтвердили общую приверженность развитию прочных двусторонних отношений между Святым Престолом и США», — говорится в заявлении Зала печати Ватикана.

Сообщается, что на встрече Рубио и папа Римский обменялись мнениями о ситуации на региональном и международном уровнях, «с особым вниманием к странам, переживающим войны, политическую напряженность и сложные гуманитарные ситуации».

Отдельно пресс-служба сообщила, что лидеры обсудили ситуацию в Иране, Ливане и на Кубе.

По сообщениям западных СМИ, после встречи с папой Рубио провел переговоры с высокопоставленными ватиканскими чиновниками, в том числе с главным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Во вторник у папы Римского сообщили, что встреча была запрошена США. Таким образом, именно Вашингтон является инициатором восстановления испортившихся отношений между Ватиканом и США.

