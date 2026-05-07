Командование Армии обороны Израиля вынуждено было инициировать расследование в отношении ещё одной группы своих военнослужащих после появления видеозаписей, на которых запечатлено преднамеренное уничтожение ими гражданской инфраструктуры и солнечных батарей в христианской деревне Дебель на юге Ливана. Данный инцидент усилил международное внимание к действиям израильских войск в регионе и вызвал резкую критику со стороны руководства страны, сообщает портал Raskolam.net.

Как передаёт издание Christian Today, на распространяемых в сети видеокадрах видно, как военная техника и экскаваторы разрушают солнечные установки на окраине населенного пункта. Помимо энергетического оборудования, в ходе «операции», по сообщениям местных жителей, пострадали объекты критической инфраструктуры: системы водоснабжения, жилые дома, дороги и оливковые рощи.

Официальный представитель ЦАХАЛ заявил, что запечатленное на видео поведение «не отражает ценности армии», и пообещал принять дисциплинарные меры в случае подтверждения вины солдат.

Этот инцидент стал уже вторым вопиющим случаем неправомерных действий в Дебеле за последнее время. Ранее широкий резонанс вызвало видео, на котором солдат разбивает кувалдой Распятие Иисуса Христа.

Деревня Дебель, расположенная между границей с Израилем и рекой Литани, является преимущественно христианской общиной. В отличие от многих других приграничных районов, её жители изначально не получали распоряжений об эвакуации при создании зоны безопасности. Тем не менее, участившиеся случаи вандализма вызывают у экспертов опасения, что действия солдат еврейской армии могут быть продиктованы религиозными мотивами, а не военной необходимостью.

