Сегодня день памяти общественного деятеля, экономиста и путешественника камергера Высочайшего Двора председателя Союза Русских Людей (СРЛ) князя А.Г.Щербатова.

Александр Григорьевич Щербатов родился 10 октября 1850 г. в знатной и богатой семье, был внуком героя Отечественной войны 1812 года. Образование получил в Петербургском университете. Прославился как заядлый путешественник, совершивший вместе с женой (урожд. графиней Строгановой) четыре серьезных путешествия в Индию, на Яву и по арабскому Востоку. В 1892—1905 гг. был председателем Императорского Московского общества сельского хозяйства. В годы революции принял живейшее участие в монархическом движении, в 1905—1909 гг. возглавлял СРЛ, который в эти годы стал одной из ведущих патриотических организаций. Выступил с серией статей и брошюр, посвященных путям преобразования России. Отстаивал идею превращения православного прихода в центр хозяйственной и политической жизни страны. «Обновление России и пробуждение Русского Народа осуществимы при условии оживления православного прихода не только церковного в Церкви, но и общежитейского — вокруг Церкви», — писал он. В 1909 г. сложил с себя полномочия председателя СРЛ в связи с переходом на государственную службу в ведомство коннозаводства. Во время Первой Мировой войны вместе с женой занимался организацией помощи раненым. Скончался в Варшаве в 1915 г. от воспаления легких.

В этот день в 1905 г. в Москве под председательством редактора газеты «Московские ведомости» В.А.Грингмута (день памяти 11 октября) состоялось первое организационное собрание Русской Монархической Партии.

Русская линия