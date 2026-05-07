Расширенный Собор Грузинской Православной Церкви, на котором должно состояться избрание нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, состоится 11 мая, в понедельник, сообщает агентство Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу Грузинской Патриархии.

«На следующей неделе нам предстоит провести расширенный церковный Собор, на котором должен быть избран новый Католикос-Патриарх. Я хочу попросить наше духовенство, монашескую общину, каждого из вас, нашу дорогую паству, усилить молитвы, чтобы мы провели это великое событие достойно, мирно, с любовью, чтобы воля Божья проявилась и чтобы выбор, решение было полезным для нашей Церкви и нашего народа», — заявил Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири).

В расширенный Собор входят все члены Священного Синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в Собор входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.

Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать своё мнение по поводу кандидатов в Патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного Синода.

Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.

Священный Синод Грузинской Православной Церкви 28 апреля выбрал трех кандидатов на Патриарший престол: это Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григорий.

