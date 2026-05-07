Анна Стромило, на основе экспертизы которой владыку обвиняют в уголовном преступлении, в очередной раз не явилась на судебное заседание…

5 мая 2026 года в Черкассах прошло очередное судебное заседание по делу митрополита Черкасского Феодосия, которого режим Зеленского обвиняет в «разжигании религиозной вражды» и «оправдании агрессии», сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу Сосновского районного суда Черкасс.

Слушание вновь оказалось фактически сорвано из-за неявки эксперта Анны Стромило, которая должна была давать показания со стороны обвинения. Судья расценил системные прогулы специалистки как неуважение к процессу и повторно наложил на нее денежное взыскание в максимальном размере, предусмотренном законом — 6656 гривен.

19 марта 2026 года суд уже штрафовал Анну Стромило за неявку в суд. Именно на её выводах, которые, по словам стороны защиты, не выдерживают критики, строится всё обвинение против митрополита Феодосия за его довоенное интервью в защиту прав УПЦ. В общей сложности Стромило теперь обязана выплатить 14 976 гривен за неявку в суд без уважительных причин.

В связи с отсутствием ключевого свидетеля рассмотрение дела отложили.

Следующее заседание назначили на 21 мая 2026 года. В этот день суд планирует допросить Анну Стромило и приступить к изучению материалов защиты.

