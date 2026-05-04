Глава Фанара прибыл с официальным визитом в Афины, где примет поздравления с 35-летием своего Патриаршества и 65-летием священнического служения…

4 мая 2026 года Константинопольский Патриарх Варфоломей прибыл с официальным визитом в Грецию, где посетил Афинский архиепископский округ и встретился с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом, сообщает портал «OrthodoxTimes».

По прибытии в резиденцию архиепископа главу Фанара «тепло встретил протосингел отец Варнава (Феохарис)», затем он провел «братскую встречу с Архиепископом Иеронимом».

После беседы Патриарх Варфоломей в сопровождении Предстоятеля Элладской Православной Церкви проследовал в церемониальный зал мэрии Афин, где состоялась церемония присвоения ему почетного звания «Защитник экологического наследия».

5 мая, спустя 27 лет после своего первого выступления на пленарном заседании парламента Греции в 1999 году, глава Фанара выступит на специальной сессии парламента. Сессия пройдет в присутствии президента Греческой Республики Константина Тасоса.

После выступления Какламанис вручит Патриарху Варфоломею Золотую медаль парламента Греции, и в его честь будет дан официальный обед. Отмечается, что Патриарх отмечает 35-летие своего Патриаршего служения и 65-летие священнического служения.

В четверг, 7 мая, председатель парламента выступит на мероприятии под названием «Непрерывность и универсальность: Константинопольский патриархат в современном мире», которое пройдет в театре «Паллас».

8 мая глава Фанара посетит школу Арсакеио в Психико, где будет отмечаться 190-летие Филологического образовательного общества. Он проведет поминальную службу, обратится к ученикам и преподавателям и благословит образовательное сообщество в присутствии президента Общества Георгиоса Бабиниотиса.

Позже в тот же день Греческий Красный Крест наградит его за гуманитарную и благотворительную деятельность высшей наградой — Золотым крестом с лавровым венком — на мероприятии в Неа-Ионии, которое завершится шоу дронов, посвященным общечеловеческим ценностям.

