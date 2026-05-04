Cегодня мы поминаем перенесение мощей преподобного Фёдора Санаксарского. Преподобный Феодор родился в 1718 году в Романовском уезде Ярославской губернии и во святом крещении был наречен Иоанном. По обычаям того времени был записан в лейб-гвардии Преображенский полк Санкт-Петербурга, но один случай заставил молодого сержанта сменить гвардейский мундир на убогую монашескую рясу. Однажды, когда Иоанн находился в веселой компании, один из товарищей неожиданно упал на пол и тотчас умер. Смерть юноши так сильно повлияла на Иоанна, что он тайно бежал из Петербурга на берега Северной Двины, нашёл себе в чаще опустелую келию и жил в ней три года, работая Богу в молитвах, посте и всяком злострадании. Из-за преследования начальства Иоанн вынужден был оставить своё пустынножительство. Он перешёл в Площанскую пустынь Орловской губернии, но и там был найден сыскной командой и препровождён в Санкт-Петербург. По высочайшему повелению преподобный был определён в Александро-Невскую лавру, где и постригся с именем Феодор, в честь святого благоверного князя Феодора, Ярославского чудотворца. Проведя 9 лет в невской обители, преподобный перешёл со своими учениками в Саровскую пустынь. Прожив в Сарове около двух лет, отец Феодор, по причине умножения учеников, перебрался в Санаксарскую пустынь в Темниковском уезде Тамбовской губернии.

По навету завистников преподобный был осуждён церковной властью на изгнание и заточение простым монахом в Соловецкий монастырь, где жил в строгом посте и молитве и только через 10 лет вернулся в свой Санаксарский монастырь. Скончался преподобный Фёдор (Ушаков) 19 февраля 1791 г. и был погребён у стены созданного им храма, на северной стороне его.

21 апреля (4 мая) 1999 года в возрожденной Санаксарской обители были обретены честные мощи преподобного старца Феодора, и 28 июня (11 июля) того же года он был прославлен как местночтимый святой Саранской епархии.

В 2004 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви принято решение об общецерковном почитании преподобного Феодора, старца Санаксарского. Память преподобному Феодору празднуется в день его блаженной кончины — 19 февраля (4 марта), а также в день обретения его святых мощей — 21 апреля (4 мая).

Сегодня день памяти выдающегося государственного и военного деятеля, члена Государственного Совета, генерала от артиллерии графа Алексея Андреевича Аракчеева, скончавшегося 21 апреля 1834 г.

Аракчеев известен и памятен прежде всего тем, что во время царствования Императора Александра I он был фактическим лидером «русской партии», боровшейся против экуменического и космополитического курса, проводившегося всесильным князем А.Н.Голицыным. Он родился 23 сентября 1769 г. в небогатой дворянской семье. Образование получил в Петербургском Артиллерийском и инженерном шляхетском корпусе. Выдвинулся при Императоре Павле I Петровиче, при котором служил с 1792 г., был генерал-квартирмейстером, затем инспектором всей артиллерии, обучал военным наукам наследника престола Великого Князя Александра Павловича.

При Александре I Аракчеев достиг вершин военной и государственной карьеры. В 1808 г. он стал военным министром, провел много полезных военных реформ, позволивших подготовиться к Отечественной войне 1812 г. Сыграл видную роль в победе над Швецией в войне 1808−09 гг. В конце 1815 г. графу Аракчееву был поручен «надзор за ходом дел» в Комитете министров, и он фактически руководил внутренней политикой, был организатором военных поселений, за что подвергся незаслуженному осмеянию современниками и потомками. Видную роль Аракчеев сыграл в борьбе с всесильным временщиком князем А.Н.Голицыным и масонскими ложами. Благодаря усилиям Аракчеева и его единомышленников (архимандрит Юрьевский Фотий (Спасский), А.С.Шишков, М.Л.Магницкий и др.) в 1822 г. масонские ложи в России были запрещены, а в 1824 г. Голицын получил отставку.

При Императоре Николае I Аракчеев не играл заметной роли. После смерти у него не оказалось прямых наследников, и указом Николая I его имение в Грузино, библиотека и капитал были переданы в распоряжение Новгородского кадетского корпуса.

Сегодня также день памяти поэта-монархиста русского национального поэта Сергея Сергеевича Бехтеева, скончавшегося в 1954 г.

Он родился 7 апреля 1879 г. в селе Липовка Елецкого уезда Орловской губернии в старинной дворянской семье. Отец поэта, тоже Сергей Сергеевич (1844−1911), был довольно известным человеком — видным деятелем дворянства и членом Государственного Совета, он открыл в Ельце первый в России хлебный элеватор. Будущий поэт получил образование в Императорском Александровском Лицее, где учился А.С.Пушкин. В 1903 г., по окончании Лицея, издал первый сборник стихов, который посвятил Государыне Императрице Марии Федоровне. Служил в Кавалергардском полку, имел чин корнета. С началом Мировой войны был в действующей армии, дважды ранен, лечился в Дворцовом лазарете. Тяжело переживал падение монархии, прекрасно понимал суть происходившего — предательство генералитетом своего Государя. Его стихи «Молитва», «Россия», «Боже, Царя сохрани», «Верноподданным» и «Святая ночь» через графиню А.В.Гендрикову были переданы Царской Семье в Тобольск. За эти стихи, при чтении которых Государь Николай II невольно прослезился, поэт получил от Царя Благодарность. Участник Белого движения, входил в состав Главного Совета Всероссийской народно-государственной партии, основанной В.М.Пуришкевичем на Белом Юге, в ноябре 1920 г. покинул Россию. В 1920−29 гг. жил в Сербии. В 1923 г. в Мюнхене с помощью Ф.В.Винберга издал сборник «Песни русской скорби и слез». В 1925 году в Ницце вышел автобиографический роман в стихах Бехтеева «Два Письма». В 1926 г. в Белграде издавал газету «Русский стяг», в 1927 г. вышла его книга стихов «Песни сердца». С конца 1929 по 1954 г. Бехтеев жил в Ницце. В 1934 г. в Ницце вышел сборник стихов «Царский гусляр». В 1949, 1950, 1951 и 1952 гг. вышли четыре его итоговых сборника стихов «Святая Русь». До 1946 г. он был ктитором домового храма Державной иконы Божией Матери, который находился под юрисдикции Московской Патриархии. Похоронен на русском кладбище Кокад в Ницце.

