Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила факт разрушения греко-католического монастыря в деревне Ярун на юге Ливана в ходе недавних военных действий. Данный инцидент спровоцировал международный резонанс и резкую критику со стороны католических организаций, обвинивших военных в преднамеренном разрушении обители, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Orthodoxia News Agency.

Согласно заявлению арабоязычного представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи, повреждения были нанесены одному из зданий в ходе «операции по ликвидации террористической инфраструктуры» в районе Яруна. Военное руководство утверждает, что «Хезболла» использовала данную местность для запуска ракет по израильской территории. Представитель армии подчеркнул, что изначально на объекте якобы не было видимых опознавательных знаков, указывающих на его религиозный статус, однако после их обнаружения были предприняты меры для предотвращения дальнейшего ущерба.

Противоположную оценку событиям дала французская католическая ассоциация «L'Œuvre d’Orient». В организации заявили, что израильские силы фактически уничтожили монастырь. Представители ассоциации назвали произошедшее «систематическим разрушением жилых домов и культовых сооружений в южном Ливане», целью которого, по их мнению, является предотвращение возвращения гражданского населения. Ливанское национальное агентство новостей ANI также сообщило о повреждении частной школы и жилых массивов в этом районе.

Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения о полном сносе монастыря, назвав их «фейковыми новостями» и опубликовав фотографии здания в качестве доказательства его сохранности. Стоит отметить, что инцидент произошел на фоне недавнего дисциплинарного разбирательства, в ходе которого два израильских солдата были приговорены к тюремному заключению за осквернение и уничтожение Распятия Иисуса Христа в другой ливанской деревне. Несмотря на формальное перемирие, вступившее в силу 17 апреля, напряженность в приграничной зоне остается высокой.

