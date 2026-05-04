4 мая 2026 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей, проходящем в Мюнхене, было принято знаковое событие для всего православного мира — иерархи официально проголосовали за канонизацию одного из самых почитаемых подвижников нашего времени иеромонаха Серафима (Роуза), сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Отец Серафим вошёл в историю Церкви не только как строгий аскет, но и как выдающийся духовный мыслитель и писатель. Его труды стали настоящим путеводителем для многих христиан и оказали колоссальное влияние на формирование современного православного мировоззрения на разных континентах.

Среди наиболее значимых и широко известных произведений отца Серафима:

1. «Православие и религия будущего» — глубокий анализ духовных течений современности.

2. «Душа после смерти» — фундаментальное исследование посмертной участи человека, опирающееся на святоотеческое предание.

3. «Тайны книги Апокалипсис» — осмысление эсхатологических пророчеств сквозь призму православного богословия.

Прославление иеромонаха Серафима (Роуза) является долгожданным шагом для множества православных верующих, которые уже на протяжении десятилетий находят духовную опору и ответы на сложнейшие вопросы современности на страницах книг этого подвижника.

