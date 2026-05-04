В РПЦЗ приняли решение причислить иеромонаха Серафима (Роуза) к лику святых
За прославление отца Серафима проголосовали члены Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей…
4 мая 2026 года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви Заграницей, проходящем в Мюнхене, было принято знаковое событие для всего православного мира — иерархи официально проголосовали за канонизацию одного из самых почитаемых подвижников нашего времени иеромонаха Серафима (Роуза), сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».
Отец Серафим вошёл в историю Церкви не только как строгий аскет, но и как выдающийся духовный мыслитель и писатель. Его труды стали настоящим путеводителем для многих христиан и оказали колоссальное влияние на формирование современного православного мировоззрения на разных континентах.
Среди наиболее значимых и широко известных произведений отца Серафима:
1. «Православие и религия будущего» — глубокий анализ духовных течений современности.
2. «Душа после смерти» — фундаментальное исследование посмертной участи человека, опирающееся на святоотеческое предание.
Прославление иеромонаха Серафима (Роуза) является долгожданным шагом для множества православных верующих, которые уже на протяжении десятилетий находят духовную опору и ответы на сложнейшие вопросы современности на страницах книг этого подвижника.