2 мая 2026 года папа Римский Лев XIV принял прошение об отставке, поданное главой Архиепархии Божией Матери в Москве католическим архиепископом Павлом Пецци. Официальная причина отставки не называется, однако указывается, что в соответствии с каноном 401 § 2 Кодекса канонического права прелату, который «по причине недуга или по иной серьезной причине становится менее способным к исполнению своих обязанностей, настоятельно рекомендуется подать прошение об отставке», передаёт Благовест-инфо.

Одновременно глава Ватикана назначил апостольским администратором вакантной кафедры вспомогательного епископа Николая Дубинина, который будет исполнять эти обязанности до назначения нового ординария архиепархии.

Об отставке архиепископа Паоло Пецци было объявлено 2 мая в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. На сайте архиепархии опубликовано Заявление в связи с периодом вакантной кафедры, подписанное пресс-секретарем священником Кириллом Горбуновым, а также Обращение епископа Николая Дубинина к духовенству, монашествующим и всем верным мирянам с призывом молиться «о нашей поместной Церкви».

Сам архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своего ухода на покой, сославшись на состояние своего здоровья:

«Чтобы это было ясно и не распространялись какие-то теории заговора или неправильные слухи, я хочу объявить, что я подал в отставку из-за причины моего здоровья, которое не позволяет мне, как должно, управлять этой возлюбленной, прекрасной епархией. Я продолжу жить с вами в Москве, в распоряжении его Преосвященства Апостольского администратора, дорогого епископа Николая, и служить тем нуждам, которые он будет считать необходимыми и полезными».

Ещё хочу поблагодарить владыку Николая за то, что он принял моё желание оставаться тесно связанным с этим храмом, и позволил мне с моим собратом, отцом Джанпьеро жить в курии на третьем этаже там, где жили сёстры салезианки.

С этого дня также перестают упоминать меня в Евхаристических молитвах, но это не значит, что больше нельзя молиться обо мне. Наоборот, я прошу вас продолжать молиться обо мне, как вы трогательно и прекрасно делали течение этих 18-ти, почти 19-ти лет моего служения".

