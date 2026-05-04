Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени настоятельницу Николо-Сольбинского женского монастыря в Ярославской области игумению Еротииду (Гажу), сообщает ТАСС.

«Сегодня, 4 мая 2026 года, вышел указ президента Российской Федерации В.В. Путина о награждении настоятельницы Николо-Сольбинского женского монастыря игумении Еротииды медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, многолетнюю благотворительную и общественную деятельность. Поздравляем дорогую Матушку с этой высокой наградой», — сообщили в обители.

Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Игумения Еротиида (Гажу) родилась 18 октября 1965 года в Кишиневе, получила образование в Торгово-кулинарном училище Кишинева по специальности «Технолог общественного питания», а также в Уральском гуманитарном институте по специальности «Психология». В 1988 году поступила в Толгский женский монастырь, пострижена в иночество в 1989 году, в монашество — в 1994 году. 26 января 1999 года указом архиепископа Ярославского и Ростовского Михея была назначена настоятельницей Николо-Сольбинского женского монастыря, в 2003 году возведена в сан игумении. С 2019 года является членом Петровской академии наук и искусств.

Николо-Сольбинский женский монастырь был основан в конце XV — начале XVI веков. Первоначально обитель была мужской, в 1903 году монастырь стал женским. В советское время он был полностью разорен и разрушен. Возрождение обители началось в 1999 году, когда настоятельницей была назначена игумения Еротиида.

Сейчас на территории обители построено 12 храмов, жилые корпуса, стены-здания, проведены все коммуникации, сделаны дороги. В 2013 году был проведен газ, попутно были газифицированы деревни — до ближайшего города, Переславля-Залесского, 70 км. При монастыре создан собственный медицинский центр, лицензированный по 13 видам медицинской деятельности.

С 2007 года монастырь занимается воспитанием и образованием детей и молодежи. В обители созданы общеобразовательная школа «Добрая школа на Сольбе» и Первый православный колледж — единственный православный колледж в России. В монастыре постоянно живут, воспитываются и учатся более 260 детей. Николо-Сольбинский монастырь также славится своими рукодельными мастерскими.

