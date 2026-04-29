Ничто не мешает человеку называть себя «жертвой» секты Свидетелей Иеговы* или даже называть эту запрещённую в России экстремистскую организацию «деструктивным культом». Такое постановление принял испанский суд, руководствуясь принципом свободы слова, сообщает портал «OrthodoxTimes» со ссылкой на Agence France-Presse.

16 апреля 2026 года суд Мадрида оставил в силе соответствующее решение суда низшей инстанции в пользу Испанской ассоциации жертв Свидетелей Иеговы*. Суд постановил, что название ассоциации и критика в её адрес не наносят ущерба репутации религиозной организации.

Иными словами, суд Испании прямо отверг попытки сектантов запретить критиковать и осуждать механизмы внутреннего контроля этой секты.

Согласно решению суда, которое оставляет в силе постановление суда низшей инстанции от конца 2023 года, описание Свидетелей Иеговы* как «деструктивного культа», заявления человека о том, что он является «жертвой» этой группы, а также создание ассоциации под названием «Жертвы Свидетелей Иеговы» защищаются законом о свободе слова.

«Даже если это неприятно или вредно» для указанной секты, свобода слова всё равно должна соблюдаться, даже если утверждается, что принадлежность к «Свидетелям Иеговы» «вредит здоровью, угрожает жизни или приводит к жертвам», подчеркивается в постановлении.

Свидетели Иеговы* – секта, основанная в 1870-х годах в США Чарльзом Расселом. Во всём мире её регулярно обвиняют в сектантстве из-за специфических методов вербовки и контроля её последователей. При этом указанная организация без колебаний подает в суд на тех, кто осуждает её деятельность.

В данном случае шесть испанских сектантов подали в суд на Испанскую ассоциации жертв Свидетелей Иеговы, оспаривая использование слова «жертвы» в названии ассоциации и требуя ее роспуска. Однако, суд Испании отказался это сделать.

Президент ассоциации жертв секты Сэмюэл Феррандо заявил в интервью AFP, что он «очень доволен» решением суда: «Правосудие признаёт наш голос и наше право называть себя жертвами. И оно подтверждает, что многие их действия свидетельствуют о том, что их можно охарактеризовать как опасный культ».

«До сих пор любое СМИ, осмелившееся назвать их сектой, рисковало получить судебный иск от Свидетелей Иеговы», — подчеркнул он.

«Раньше не существовало официальной организации, представляющей интересы жертв Свидетелей Иеговы, и когда мы создали юридическую ассоциацию со своим уставом, они (Свидетели Иеговы*) восприняли это как нападки на них», — добавил он, отметив, что после вынесения первоначального решения были созданы и другие ассоциации в Мексике и Аргентине.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России

