Сегодня день памяти выдающегося русского полководца, победителя Наполеона генерал-фельдмаршала графа М.И.Голенищева-Кутузова, светлейшего князя Смоленского, скончавшегося 16 апреля 1813 года.

Он родился 5 сентября 1745 г. в Петербурге в семье инженер-генерал-поручика. Окончил с отличием Дворянскую артиллерийскую школу в 1759 г., был оставлен при ней преподавателем математики, затем был назначен командиром роты Астраханского пехотного полка, которым командовал А.В.Суворов. В 1764−65 гг. воевал против польских конфедератов. Участвовал во всех Русско-турецких войнах второй половины XVIII в., был учеником и соратником генералиссимуса А.В.Суворова. Во время Русско-турецкой войны 1768−74 гг. Кутузов потерял глаз, в июле 1774 г. при преследовании противника у деревни Шумы под Алуштой был тяжело ранен в висок и правый глаз. По окончании войны награжден орденом Св. Георгия 4-й степени и отпущен за границу для лечения. По возвращении в Россию в 1776 г. направлен в распоряжение Суворова, участвовал в подавлении восстаний крымских татар, которое завершилось в 1783 г. присоединением Крыма к Российской империи.

В годы Русско-турецкой войны 1787−91 гг. Кутузов был тяжело ранен, штурмовал Очаков, отличился при штурме Измаила. Представляя его к награде, Суворов писал: «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моею рукою». В сражении у Мачина Кутузов разгромил превосходящие силы врага, проявив качества блистательного тактика. За отличия в Польской кампании 1792 г. получил имения в Волынской губернии. Вскоре он проявил на себя на дипломатическом поприще. В 1792−94 гг. возглавлял чрезвычайное русское посольство в Константинополе, сумел добиться для России ряда внешнеполитических и торговых преимуществ. Своей жене Кутузов писал: «Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей Богу, не так мудрена, как военная, ежели ее делать как надобно». В 1794 г. назначен директором Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, в 1795−99 гг. командующий и инспектор войск в Финляндии, вновь выполнял ряд дипломатических поручений, вел переговоры с Пруссией и Швецией. В 1798 г. произведен в генералы от инфантерии. Он был единственным из «екатерининских» генералов, кто сохранил расположение Государя Павла Петровича.

На рубеже веков был Литовским (1799−1801) и Петербургским (1801−02) военным губернатором. Однако в 1802 г. Кутузов попал в опалу (Император Александр I высказал неудовольствие состоянием петербургской полиции) и вышел в отставку. В августе 1805 г. во время Русско-австро-французской войны назначен главнокомандующим Русской армией, направленной на помощь Австрии. Узнав во время похода о капитуляции австрийской армии генерала Макка под Ульмом, Кутузов предпринял марш-маневр и искусно вывел Русские войска из-под удара превосходящих сил противника. Однако план ведения кампании, предложенный Кутузовым, не был принят, несмотря на его возражения австро-русские войска дали Наполеону генеральное Аустерлицкое сражение 1805 г., окончившееся победой французов. Кутузов снова оказался в опале, после поражения под Аустерлицем его назначали на второстепенные посты: киевского военного губернатора (1806−07), командира корпуса в Молдавской армии (1808), литовского военного губернатора (1809−11). В марте 1811 г. в условиях надвигавшейся войны с Наполеоном и необходимости завершить затянувшуюся войну с Турцией (началась в 1806 г.) назначен главнокомандующим Молдавской армией. Кутузов в июле одержал крупную победу под Рущуком, а в октябре окружил и взял в плен под Слободзеей всю турецкую армию. За эту победу получил 29 октября 1811 г. титул графа. Будучи опытным дипломатом, Кутузов добился подписания выгодного для России Бухарестского мирного договора 1812 г., за что получил 29 июля 1812 г. титул светлейшего князя.

С началом Отечественной войны 1812 года Кутузов был избран Дворянским собранием начальником Петербургского и Московского ополчений. А 8 августа, после оставления Русскими войсками Смоленска, назначен главнокомандующим Русской армией. 26 августа в праздник сретения иконы Владимирской Божией Матери дал генеральное сражение войскам Наполеона под Бородином, переломившее ход войны. За Бородино произведен в генерал-фельдмаршалы. Стремясь сохранить армию, Кутузов без боя сдал Москву и, совершив смелый фланговый марш-маневр с Рязанской дороги на Калужскую, остановился в Тарутинском лагере, где пополнил войска и организовал партизанские действия. В октябре под Тарутином он нанес поражение французскому корпусу Мюрата и вынудил Наполеона ускорить оставление Москвы. Преградив под Малоярославцем путь французской армии в южнорусские губернии, Кутузов заставил Наполеона отступать по разоренной Смоленской дороге. Преследуя противника, Русская армия после боев под Вязьмой и Красным окончательно разгромил главные силы французов на Березине. В Отечественной войне 1812 года благодаря мудрой и гибкой стратегии Кутузова Русская армия одержала блестящую победу над сильнейшей в ту пору армией мира. За победу над Наполеоном Кутузов получил 6 декабря 1812 г. титул князя Смоленского и был награжден высшим боевым орденом Георгия 1-й степени.

Кутузов разработал план заграничных походов Русской армии, но не успел воплотить его в жизнь. Взяв Берлин, Гамбург и форсировав Эльбу, Кутузов вышел в район Лейпцига, где были сконцентрированы войска Наполеона. Но простудившись в пути, он тяжело заболел и умер. Похоронен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. В 1831 г. перед колоннадой Казанского собора был сооружен величественный памятник Кутузову.

