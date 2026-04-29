28 апреля 2026 года пребывающий на юго-востоке Турции в рамках Архипастырского визита в регионы, находящиеся под юрисдикцией Антиохийского Патриархата, Антиохийский Патриарх Иоанн посетил Фанар, где встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Таким образом глава Антиохийского Патриархата откликнулся на ранее поступившие настойчивые приглашения от самого Патриарха Варфоломея и решил лишний раз не обострять отношения с Константинопольским Патриархатом.

По прибытии Предстоятеля Антиохийской Церкви к воротам Фанара его встретило духовенство Патриаршего двора под торжественный звон колоколов.

Затем состоялась встреча двух Предстоятелей, на которой присутствовали митрополит Халкидонский Эммануил, председатель Синодального комитета по межправославным отношениям митрополит Анкарский Григорий, главный секретарь, а также члены делегации Антиохийского Патриарха: митрополит Алеппский Ефрем, епископ Тарсский Павел и личный секретарь Патриарха Антиохийского архимандрит Парфений (Аллати).

Сразу после этого глава Фанара устроил ужин в честь Антиохийского Патриарха и его свиты.

Сообщается, что Патриарх Иоанн X пробудет в Стамбуле до полудня четверга, 30 апреля.

Русская линия