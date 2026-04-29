29 апреля 2026 года Преосвященные члены Архиерейского Собора Русской Зарубежной Церкви во главе с Первоиерархом РПЦЗ митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Николаем помолились за Божественной литургией, совершенной митрополитом Берлинским и Германским Марком, в храме женской обители преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в баварском Бухендорфе. За богослужением духовенство возносило особые прошения, призывая благодатную помощь Святого Духа в предстоящих деяниях открывающегося в этот день Архиерейского Собора, сообщает официальный сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

По окончании богослужения и трапезы в Монастырском зале заседаний состоялось открытие Архиерейского Собора. После вступительного слова владыки Николая товарищем председателя был избран митрополит Марк, секретарями Собора — епископы Манхэттенский Феодосий и Штутгартский Иов, а их помощником — протоиерей Серафим Ган. Членами Счетной комиссии Архиерейского Собора стали епископ Бостонский Михаил и Сиэтлийский Петр. Затем архипастыри избрали комиссию по составлению соборного послания, в которую вошли архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, епископы Манхэттенский Феодосий и Торонтский Спиридон.

После сего Собор выслушал отчёты правящих архиереев и обсудил положение дел в епархиях Русской Зарубежной Церкви. Затем, выслушав отчёты секретаря Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископа Лондонского и Западно-Европейского Иринея и начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви) архимандрита Романа (Красовского), архипастыри завершили первый день своей работы.

