Фестиваль призван напомнить россиянам о главной добродетели — милосердии и готовности быстро откликнуться на чужую боль и нужду…

16 мая 2026 года в ставропигиальном женском монастыре — Марфо-Мариинской обители милосердия в г. Москве пройдет благотворительный фестиваль «Белые крылья 2026». Организаторами фестиваля выступают Марфо-Мариинская обитель милосердия, Департамент образования и науки г. Москвы, Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, Медицинский колледж № 1, сообщает Патриархия.Ru.

Мероприятие пройдет пятый год подряд. «Фестиваль „Белые крылья“ призван напомнить о главной добродетели — милосердии и готовности быстро откликнуться на чужую боль и нужду», — подчеркивает настоятельница Марфо-Мариинской обители игумения Елисавета (Позднякова).

Перед началом фестиваля в Покровском соборе монастыря будет совершено богослужение.

В рамках фестиваля в течение дня на территории Марфо-Мариинской обители будут проходить мастер-классы по оказанию первой помощи. Посетители узнают, как правильно наложить артериальный жгут, оказать первую помощь при наружном кровотечении, что делать при гипертермии, укусе клещей и другое. Каждый мастер-класс предполагает теоретическую часть и возможность отработать полученные знания на практике.

По традиции мастер-классы проведут преподаватели и студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Медицинского колледжа № 1.

В 11.15 в рамках открытого диалога о служении как образе жизни и сохранении профессиональной преемственности своим опытом и взглядами поделятся главный врач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Семен Мещеряков и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Алексей Заров.

В завершение фестиваля в саду обители пройдет музыкальный концерт. Вместе со студентками Свято-Димитриевского училище сестер милосердия выступят Таисия Бахталина и Дмитрий Певцов.

Особым приглашенным гостем фестиваля станет писательница и подруга Марфо-Мариинской обители Дарья Донцова.

В течение всего дня в саду Марфо-Мариинской обители будет действовать благотворительная ярмарка.

Для детей дошкольного возраста студенты Медицинского колледжа № 1 подготовили отдельную интерактивную программу, которая состоит из кукольного спектакля, легкой спортивной тренировки и мастер-классу по созданию оригами. Программа будет повторяться каждые 45 минут.

Дом-музей великой княгини Елизаветы Федоровны также будет открыт для посещения. Экскурсии по покоям основательницы Марфо-Мариинской обители будут проходить каждые полчаса.

