23 апреля 2026 года в Москве состоялась церемония награждения победителей первой национальной премии «Большая семья России» 2026 года. Перед награждением, которое прошло в рамках конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», было зачитано приветственное слово президента РФ Владимира Путина, сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи со ссылкой на ТАСС.

Всего на конкурс поступило более 350 материалов от региональных и федеральных СМИ и блогеров. География охватывает практически все регионы России — от Сахалина до Калининграда.

В церемонии награждения приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и основатель группы компаний «Азот» Роман Троценко.

Особой награды «За вклад в продвижение темы семьи» удостоен иерей Федор Лукьянов — клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, автор проекта «Семья — основа мира».

Подведение итогов Всероссийского конкурса креативных индустрий «Семья — основа мира» прошло 27 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений при поддержке телеканала СПАС, Союза православных женщин, Радио ВЕРА.

