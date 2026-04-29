Русская линия
Сводка новостей от 29 апреля 2026

Проект «Семья — основа мира» удостоен особой награды первой национальной премии «Большая семья России» 2026 года
Автором данного проекта является председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Федор Лукьянов…

Иерей Федор Лукьянов23 апреля 2026 года в Москве состоялась церемония награждения победителей первой национальной премии «Большая семья России» 2026 года. Перед награждением, которое прошло в рамках конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», было зачитано приветственное слово президента РФ Владимира Путина, сообщает Патриаршая комиссия по вопросам семьи со ссылкой на ТАСС.

Всего на конкурс поступило более 350 материалов от региональных и федеральных СМИ и блогеров. География охватывает практически все регионы России — от Сахалина до Калининграда.

В церемонии награждения приняли участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и основатель группы компаний «Азот» Роман Троценко.

Особой награды «За вклад в продвижение темы семьи» удостоен иерей Федор Лукьянов — клирик Московской епархии, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, автор проекта «Семья — основа мира».

Подведение итогов Всероссийского конкурса креативных индустрий «Семья — основа мира» прошло 27 января в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений при поддержке телеканала СПАС, Союза православных женщин, Радио ВЕРА.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика