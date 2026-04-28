27 апреля 2026 года, в день 390-летия основания города Тамбова, в сквере имени Г. Р. Державина состоялась торжественная церемония открытия памятника выдающемуся русскому поэту, государственному деятелю и правителю Тамбовского наместничества Гавриилу Романовичу Державину, сообщает официальный сайт Тамбовской епархии.

В знаменательном событии, объединившем историю, культуру и духовные традиции Тамбовского края, приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, глава Тамбовской области Евгений Первышов, глава Тамбовской митрополии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Пригорнев, депутатка Государственной Думы Тамара Фролова и многие другие.

Открытие памятника было приурочено сразу к трем знаменательным датам: 390-летию основания Тамбова, 240-летию со дня вступления в должность правителя Тамбовского наместничества Гавриила Романовича Державина, а также к подготовке грядущего 250-летия Тамбовского наместничества, которое будет отмечаться в 2029 году. Монумент передан городу Министерством юстиции России.

Бронзовая фигура высотой 8,45 метра выполнена в классическом стиле. На гранитном постаменте размещены три барельефа, посвященные тамбовскому периоду жизни Державина: дом губернатора, основание театра и создание оды «Осень во время осады Очакова». Автор скульптуры — Алексей Степаненко.

Право открыть памятник было предоставлено помощнику Президента РФ, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и главе Тамбовской области Евгению Первышову.

Под звуки Государственного гимна России новый символ связи времен и поколений был торжественно открыт для жителей и гостей Тамбова.

В ходе церемонии с приветственным словом обратился Владимир Мединский, который подчеркнул, что установка монумента стала первым большим шагом в подготовке к 250-летию Тамбовского наместничества, которое пройдет в регионе в 2029 году. Указ о проведении праздника президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. План основных мероприятий будет включать как обширную культурную программу, так и восстановление исторических объектов.

«К грядущему 250-летию Тамбовского наместничества будет немало сделано для благоустройства Тамбова, для того чтобы город стал ещё более красивым, ухоженным и комфортным для жителей. Предстоит большая работа. И мы ее начинаем именно с открытия памятника Гавриилу Романовичу Державину», — сказал Владимир Мединский.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко подчеркнул важность вклада, который Гавриил Державин внес в развитие города и области. На своем посту Державин активно занимался благоустройством Тамбова. «Державин всегда твердо стоял на страже интересов общества и государства, вел непримиримую борьбу с коррупцией. Сейчас, по прошествии веков, Гавриил Романович продолжает оставаться для всех нас примером добросовестного и ответственного служения Отечеству. Думаю, что этот памятник станет хорошим напоминанием о важности следования Закону и справедливости, принципам, которым, без сомнения, был верен Державин всю свою жизнь», — отметил министр.

В свою очередь, глава региона Евгений Первышов отметил, что тамбовская земля богата великими людьми и в культуре. С Тамбовской губернией связаны яркие государственные и политические деятели. Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что всего за два года работы правителем Тамбовского наместничества Державин открыл училище, театр, больницу и приют. Глава региона поблагодарил высоких гостей за большой вклад, который они вносят в развитие и сохранение историко-культурного наследия Тамбовской области.

В своем приветственном слове глава Тамбовской митрополии владыка Феодосий отметил, что Гавриил Державин, будучи человеком высокой нравственной культуры и глубокой веры, оставил нам завет служения правде, закону и ближнему — завет, который и сегодня является незыблемой основой жизни общества. «Открытие этого памятника — не только дань уважения великому сыну России, но и напоминание нам о том, что подлинное процветание земли тамбовской зиждется на прочном фундаменте православной веры, просвещения и добрых дел», — отметил архипастырь.

Завершилась церемония возложением цветов к подножию монумента, которое совершили все почётные гости, представители духовенства и общественности.

