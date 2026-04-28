Министерство иностранных дел Израиля анонсировало запланированный на июнь четырехдневный фестиваль половых извращенцев на берегу Мертвого моря, предположительно на том месте, где располагались печально известные древние сожжённые Богом города Содом и Гоморра, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Christian Post.

«Гордость поднимается в самой низкой точке суши на Земле! В июне этого года Мертвое море станет „Страной Гордости“ — крупнейшим ЛГБТК+*-фестивалем, который когда-либо проводился на Ближнем Востоке! Четверо суток безостановочного празднования и общения! Израиль прославляет свое ЛГБТК+*-сообщество сильнее, чем когда-либо!» -завили в МИД Израиля.

Ради фестиваля часть Иудейской пустыни рядом с Мертвым морем на время превратится в город с 15 гостиницами, пляжами и большой центральной сценой, где будут постоянно выступать известные израильские исполнители, пишет израильская англоязычная газета The Jerusalem Post.

Предполагается, что также будут созданы зоны для «семейного отдыха» с мероприятиями для детей.

По словам главного продюсера и инициатора мероприятия Аарона Коэна, масштаб собрания половых извращенцев будет беспрецедентным.

«Это не просто очередной фестиваль, а самое масштабное, что мы здесь устраивали. Мы решили развиваться: вложили в это миллионы, купили отели на четыре дня и с нуля построили целый город посреди пустыни! Это будет празднество в режиме 24/7: от тихих посещений до „вечеров гордости“, в окружении живой музыки и людей», — отметил он.

Реклама данного фестиваля на официальном канале израильского МИДа в соцсетях вызвала широкую негативную реакцию в сети Интернет, в том числе со стороны христиан, которые назвали сам характер и место проведения этого сборища попыткой бросить вызов Богу и посмеяться над Священным Писанием. Однако, Бог поругаем не бывает. Сколько бы содомиты не старались показать всему миру свою силу, все помнят печальную судьбу их предшественников из Содома и Гоморры.

*Движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России

Русская линия