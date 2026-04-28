Власти Израиля намерены провести на берегу Мёртвого моря крупнейший фестиваль содомитов на Ближнем Востоке…
Министерство иностранных дел Израиля анонсировало запланированный на июнь четырехдневный фестиваль половых извращенцев на берегу Мертвого моря, предположительно на том месте, где располагались печально известные древние сожжённые Богом города Содом и Гоморра, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Christian Post.
«Гордость поднимается в самой низкой точке суши на Земле! В июне этого года Мертвое море станет „Страной Гордости“ — крупнейшим ЛГБТК+*-фестивалем, который когда-либо проводился на Ближнем Востоке! Четверо суток безостановочного празднования и общения! Израиль прославляет свое ЛГБТК+*-сообщество сильнее, чем когда-либо!» -завили в МИД Израиля.
Ради фестиваля часть Иудейской пустыни рядом с Мертвым морем на время превратится в город с 15 гостиницами, пляжами и большой центральной сценой, где будут постоянно выступать известные израильские исполнители, пишет израильская англоязычная газета The Jerusalem Post.
Предполагается, что также будут созданы зоны для «семейного отдыха» с мероприятиями для детей.
По словам главного продюсера и инициатора мероприятия Аарона Коэна, масштаб собрания половых извращенцев будет беспрецедентным.
«Это не просто очередной фестиваль, а самое масштабное, что мы здесь устраивали. Мы решили развиваться: вложили в это миллионы, купили отели на четыре дня и с нуля построили целый город посреди пустыни! Это будет празднество в режиме 24/7: от тихих посещений до „вечеров гордости“, в окружении живой музыки и людей», — отметил он.
Реклама данного фестиваля на официальном канале израильского МИДа в соцсетях вызвала широкую негативную реакцию в сети Интернет, в том числе со стороны христиан, которые назвали сам характер и место проведения этого сборища попыткой бросить вызов Богу и посмеяться над Священным Писанием. Однако, Бог поругаем не бывает. Сколько бы содомиты не старались показать всему миру свою силу, все помнят печальную судьбу их предшественников из Содома и Гоморры.
*Движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России