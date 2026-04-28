Сводка новостей от 28 апреля 2026

Католическая церковь в Германии призвала европейских политиков к милитаризации
Конференция немецких епископов опубликовала обращение, в котором заявила о необходимости срочно укреплять роль Европы в НАТО…

Католики Германии24 апреля 2026 года Конференция немецких епископов Римско-католической церкви опубликовала программное обращение «Европа, прояви уверенность в себе!», в котором призвала Евросоюз ускоренно наращивать военный потенциал и более активно играть роль в НАТО, сообщает СПЖ.

По мнению католических епископов Германии, «Европа должна быстрее и решительнее усиливать свой вклад в собственную безопасность». Прелаты заявляют, что Евросоюзу необходима «концепция безопасности и обороны, благодаря которой он в среднесрочной перспективе сможет защищать себя сам и достоверно играть свою роль в НАТО».

В документе также утверждается, что «давление со стороны России и Китая возрастает», а Россия, по версии авторов, «делает ставку на военное насилие» и «систематически подрывает европейскую стабильность».

Католические епископы призывают объединять европейские технологические и экономические возможности, а также выступать «мотором многосторонних подходов» — от климатической до оборонной политики.

При этом РКЦ Германии заявляет, что «не может и не должна молчать», когда проект европейского объединения, по её оценке, оказывается под угрозой, а потому берет на себя «ответственность за Европу».

При этом о христианской вере авторы в документе не упоминают. Более того, они критически относятся к использованию термина «христианский Запад», так как не считают ЕС единым целым в религиозном и культурном плане. Вместо этого они предлагают строить Европу как «проект мира, свободы и демократии, основанный на многообразии и общих ценностях».

Священный Синод Грузинской Православной Церкви избрал трёх кандидатов на Патриарший престол
Ими стали митрополиты Сенакский и Чхороцкуйский Шио, Руис-Урбнисский Иов и Потийский и Хобский Григорий...

В Санкт-Петербурге открылась выставка «Святые подвижники Русского Севера»
Выставка приурочена к 630-летию кончины святителя Стефана Пермского — просветителя и крестителя коми-зырян...

Половые извращенцы вновь соберутся в Содоме
Власти Израиля намерены провести на берегу Мёртвого моря крупнейший фестиваль содомитов на Ближнем Востоке...

В Тамбове открыли памятник Г. Р. Державину
Монумент был передан Тамбову Министерством юстиции России к 390-летию со дня основания города...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти Великого Князя Всеволода III Юрьевича Большое Гнездо, также мы вспоминаем русского генерала и государственного деятеля А.М.Дондукова-Корсакова...

