Сегодня день памяти Великого Князя Владимиро-Суздальского Всеволода (во святом крещении Димитрия) Юрьевича (Георгиевича) «Большое Гнездо», скончавшегося 15 апреля 1212 г.

Он родился в 1154 г., был сыном Великого Князя Киевского Юрия Владимировича Долгорукого и «грекыни» (скорее всего, византийской принцессы), был сводным братом святого благоверного князя Андрея Боголюбского.

С юных лет Всеволод участвовал в междоусобной борьбе, в походах на половцев. Став Великим Князем (1176), он начал диктовать свою волю Новгороду Великому, Смоленску, Рязани, Галичу, Киеву. Он был самым могущественным князем из современных ему Русских князей. Обращаясь к нему, автор «Слова о полку Игореве» писал: «Великий князь Всеволод! Неужели и мысли у тебя нет прилететь издалека отцовский золотой стол поберечь? Ты ведь можешь Волгу веслами раскропить и Дон шлемами вычерпать. Был бы ты здесь — была бы рабыня по ногате, а раб по резане, ибо ты можешь посуху живыми шереширами стрелять — удалыми сынами Глебовыми!»

Свое прозвище — Большое Гнездо — князь получил за то, что имел восьмерых сыновей и четырех дочерей. Во Владимире-Залесском и в Переяславле-Залесском Великий Князь Всеволод построил новые детинцы, основал Городец на р. Волге. По его приказу в Северо-Восточной Руси был создан ряд каменных церквей и среди них жемчужина русской архитектуры — Дмитриевский собор во Владимире.

Сегодня мы также вспоминаем А.М.Дондукова, русского генерала и государственного деятеля, скончавшегося 15 апреля 1893 года.

Александр Михайлович Дондуков-Корсаков родился в Петербурге 12 сентября 1820 г. Получив образование на юридическом факультете Петербургского университета, Дондуков-Корсаков в 1841 г. поступил на военную службу. Он участвовал во многих боях против войск горцев, возглавляемых Шамилем и Крымской войне 1853−1856 гг. В 1859 г. он был назначен начальником штаба Войска Донского. С 1869 по 1876 гг. служил генерал-губернатором Киевской, Волынской и Подольской губерний.

Во время Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Дондуков-Корсаков командовал 13-м армейским корпусом, а после ее победоносного окончания в 1878—1879 гг. был верховным русским комиссаром в Болгарии, в каковой должности провел большую работу по административному, судебному, финансовому и военному устройству этой братской страны, освобожденной русскими войсками от турецкого ига. При участии Дондукова-Корсакова был разработан первоначальный проект ограниченного устава, который лег в основу первой болгарской, т.н. «Тырновской конституции», формально действовавшей до 1947 г. В 1880—1882 гг. Дондуков-Корсаков командовал Харьковским и Одесским военными округами, затем, вплоть до 1890 г., являлся главноначальствующим гражданской частью на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного округа. При нем на Кавказе было введено новое положение об управлении, действовавшее до большевицкого переворота.

