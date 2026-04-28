Ими стали митрополиты Сенакский и Чхороцкуйский Шио, Руис-Урбнисский Иов и Потийский и Хобский Григорий…

28 апреля 2026 года прошедший в Тбилиси Священный Синод Грузинской Православной Церкви избрал трех кандидатов на Патриарший престол, коими стали Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григорий, сообщает Sputnik-Грузия.

Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью отец Андрей Джагмаидзе, владыка Шио получил 20 голосов членов Синода, а два других кандидата — по 7 голосов каждый.

«Впоследствии, как вы знаете, голосование между этими тремя кандидатами состоится на расширенном заседании, где результаты голосования пока покажут, кто станет будущим Патриархом. Дата пока неизвестна», — священник.

Кроме того, по его пояснению, другими кандидатами были митрополиты владыки Григорий Кация, Досифей и Мелхиседек.

Отметим, что ранее Пресс-бюро Службы внешней разведки России опубликовало заявление, в котором раскрыла разведданные ведомства о планах Константинопольского Патриарха Варфоломея «подчинить своему влиянию Грузинскую Православную Церковь, воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II».

По данным российских разведчиков, Фанар «желает продвинуть на освободившийся пост представителя ГПЦ, на которого он мог бы опереться». «В качестве кандидатов на эту роль Варфоломей рассматривает митрополита Западноевропейского Авраама (Гармелия) и митрополита Потийского и Хобского Григория (Бербичашвили). В своем ближайшем окружении он представляет их как наиболее подходящих исполнителей его воли», — отметили в СВР.

Как видим, из озвученных имён грузинских архиереев в списке кандидатов на Патриарший престол, действительно, присутствует митрополит Григорий, который на Синоде получил 7 голосов.

Решение о том, кто станет новым Предстоятелем Грузинской Церкви будет принято на заседании расширенного Собора, который пройдёт не позднее 17 мая в Патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов выборщиков.

