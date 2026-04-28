23 апреля 2026 года в Музее истории религии в Санкт-Петербурге открылась экспозиция, посвященная святым Русской Православной Церкви, сыгравшим важную роль в освоении Северных земель и укреплении Русского государства. Особое внимание в экспозиции уделено епископу Стефану Пермскому (ок. 1340−1396) — выдающемуся подвижнику Древней Руси, просветителю и крестителю коми-зырян, создавшему специальную пермскую азбуку и ставшему епископом новой Пермской епархии, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

Присутствовавший на церемонии открытия насельник Александро-Невской Лавры игумен Макарий (Зеленков) передал организаторам выставки благословение наместника Лавры епископа Кронштадтского Вениамина и отметил, что монастырь в центре города существенно отличается от северных обителей, которые обычно возникали в глухих, труднодоступных местах, часто малопригодных для жизни.

«Такие экспозиции, разъясняющий суть монашеского подвига, очень важны, — сказал отец МАкарий. — Многие интересуются, что же такое монашество, чем отличается монах от обычного человека. Интересно, что средняя полоса и Север стали теми местами, где, собственно, и расцвело русское монашество. Это удивительно, поскольку монашество зародилось в Палестине, Египте — странах с совершенно другим климатом и условиями жизни. При этом мы живем и служим по одному и тому же уставу. В пустыне, конечно, тяжело жить, но в жарком климате проще обходиться минимумом еды и одежды. Это не получится там, где холодно, непроходимые леса, дикие звери. Для Руси монашество всегда было духовной основой. Это источник, колодец, к которому люди ходили за живой водой. К пустому колодцу никто не пойдет, потому что почерпнуть там нечего. А в русских монастырях почерпнуть во все времена было что».

Сотрудница Санкт-Петербургского Дома национальностей Елена Панова отметила, что нынешний год объявлен Годом единства народов России, а жизнь и деятельность святителя Стефана Пермского служит примером народного единения, благодаря которому наша страна существует и будет существовать. Она огласила приветствие от директора Дома национальностей Игоря Жукова.

Куратор Светлана Семенова рассказала, что на выставке показана жизнь святых подвижников на огромной территории, начиная от Северо-Запада вплоть до Урала. «Это были удивительные люди, которые шли от благополучной жизни в леса, чтобы уединиться. И, несмотря на суровые условия, им удавалось обрести духовную радость, Божественную благодать. И всегда у них оказывались почитатели, которые хотели за ними следовать. Образовывалась сначала община, потом монастырь, около монастыря — поселение. У подвижников были духовные цели, но благодаря им Русская земля осваивалась и экономически: развивались промыслы, ремесла, сельское хозяйство», — сказала она.

Разделы экспозиции рассказывают о духовном подвиге и миссионерской деятельности святителя Стефана Пермского, истории основания православных монастырей на Севере и Северо-Западе Руси, роли монастырей в экономическом и культурном развитии северных регионов Российской империи в XIX—XX вв.еках. Здесь представлены иконы, станковая живопись и графика, церковная утварь и облачения, фотографии — около 70 предметов, более 50 из которых экспонируются впервые. 40 икон специально отреставрированы к выставке, среди них — минейные иконы из храма Мраморного дворца.

Одним из ранних подвижников Русского Севера был преподобный Антоний Римлянин (ок. 1067−1147), который прибыл в холодный Новгородский край из теплой Италии. Среди святых основателей северных монастырей XII века — преподобные Варлаам Хутынский и Герасим Вологодский, XIII века — Антоний Дымский. Со второй половины XIV века по благословению преподобного Сергия Радонежского по всей Руси, в том числе на Севере, возникает большое количество монашеских обителей, часть из которых ныне относится к Санкт-Петербургской митрополии.

География северных монастырей представлена на представленной в экспозиции карте. Самый северной — Свято-Троицкий монастырь на Кольском полуострове, основанный преподобным Трифоном Печенгским (1495−1583).

При участии православных обителей осваивались земли Беломорья, Кольского полуострова. Западного и Центрального Поморья, Пермского края. Первые каменные здания в этих краях строились на монастырских территориях. Насельники обителей и жители вошедших в их состав вотчин развивали промыслы и ремесла, сельское хозяйство. Из монастырских слобод возникли города Архангельск и Тихвин. Ключевыми духовными, культурными и экономическими центрами Русского Севера в XIV—XVI вв.еках стали укрепленные Соловецкий и Кирилло-Белозерский монастыри, а так же сеть вологодско-белозерские монастырей, которую сегодня называют Русской Фиваидой.

Выставка будет открыта до 5 июля.

