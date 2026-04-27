Украинские спецслужбы задержали в Днепропетровской и Киевской области двух клириков УПЦ, которых облыжно обвиняют в поддержке России…

24 апреля 2026 года пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила о задержании в Днепропетровской области архимандрита УПЦ, «который оправдывал преступления рашистов и ожидал полной оккупации Украины» и имя которого украинские спецслужбы раскрыть побоялись, сообщает СПЖ.

В СБУ рассказали, что задержанный ранее служил в Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви, но «в 2014 году клирик выезжал в Россию, чтобы заручиться поддержкой руководителей РПЦ». Для чего именно архимандрит должен был заручаться поддержкой высшей иерархии Русской Православной Церкви, в СБУ, конечно, не уточнили. При этом они сделали всё, чтобы скрыть имя нового исповедника Украинской Православной Церкви.

По уверениям СБУ, после возвращения из России архимандрит переехал служить в Днепропетровскую область, «где подстрекал прихожан поддерживать кремлевский режим».

Кроме того, в СБУ сообщили о задержании диакона УПЦ в Киевской области, который в чатах Телеграм-каналов «агитировал рашистов за насилие над находящимися в плену воинами ВСУ». По уверениям пресс-службы, клирик «призвал врага заключать наших военных в российские тюрьмы».

