Глава Антиохийского Патриархата почтил память похищенного в Сирии родного брата-епископа и его спутника в ходе посещения деревни Сарылар в турецкой Анатолии…

23 апреля 2026 года, в праздник Святого Георгия Победоносца по новоюлианскому календарю, Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X посетил в турецкой Анатолии деревню Сарылар, где встретился с её жителями, которые, несмотря на все невзгоды, не отступают от своей православной веры и преданности своей земле, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Патриарх Иоанн начал свой визит с осмотра строительных работ в новом храме монастыря Святого Георгия. Здание возводится благодаря упорству прихожан, а также благословению и поддержке Антиохийского Патриархата.

В деревенской церкви Его Блаженство отслужил вечерню в честь святого Георгия в присутствии епископов и духовенства. После богослужения митрополит Алеппо и его окрестностей Ефрем (Маалули) произнес проповедь, подчеркнув, что «христиане — дети Воскресения» и что «истинное проявление Воскресения в нашей жизни проявляется в нашей искренней любви друг к другу, которая является силой, позволяющей нам преодолевать любые испытания».

Патриарх Иоанн произнёс Архипастырскую проповедь, в которой выразил огромную радость от того, что находится среди своих детей в праздник их святого покровителя, и поздравил деревню с избранием ее уроженца архимандрита Павла (Ордоглу) епископом. Он сказал:

«Благословенны вы все, ибо из этой благодатной земли вышел ваш епископ, ваш сын. Это неудивительно для Сарылара, деревни, которая дала Антиохийской церкви великих людей и священников, верой и правдой служивших повсюду, в том числе покойного митрополита Гавриила, бывшего епископа Латакии».

Патриарх Иоанн подтвердил, что эта непрерывная традиция является явным доказательством того, что Сарылар — благословенная деревня, жители которой бережно и преданно передают из поколения в поколение православную веру и наследие отцов.

Он также почтил память похищенных митрополитов Алеппо владык Павла (Язиджи) и Иоанна (Ибрагима) в день их жестокого похищения. «В этот день, в день нашей кровоточащей раны в Антиохии, мы вспоминаем о том, что наших братьев, епископов Павла и Иоанна, больше нет с нами. Хотя их тела покоятся в земле, их дух по-прежнему с нами и в каждом камне этой земли. Мы вспоминаем епископа Павла (Язиджи), который оставил неизгладимый след в истории этого благословенного края и чей голос до сих пор звучит в его уголках», — заявил Патриарх Иоанн.

