Глава Ватикана принял у себя первую в истории архиепископессу Кентерберийскую Сару Мюллалли, известную своей поддержкой половых извращений и абортов…

27 мая 2025 года папа Римский Лев XIV во время частной аудиенции в Ватикане принял первую в истории архиепископессу Кентерберийскую Сару Мюллалли, чем вызвал недоумение многих католиков по всему миру. Ранее в англиканском сообществе произошёл раскол в связи с избранием Маллалли, поскольку она неоднократно выступала в поддержку содомии и абортов. И вот теперь её фактически поддержал глава Ватикана.

Впрочем, Рим в последние годы сам активно идёт по пути постепенного признания содомии и обновленчества, и эта встреча стала ещё одним таким шагом католиков навстречу половым извращениям.

Во время встречи глава Ватикана напомнил о многолетней традиции диалога между Римом и Кентербери, восходящей к исторической встрече папы Павла VI и архиепископа Майкла Рэмси, и отметил, что этот путь продолжается и сегодня, сообщает портал «VaticanNews».

Папа Римский уделил особое внимание проблеме разделения между христианами. По его словам, эти разделения ослабляют свидетельство церкви о Евангелии. Подчёркивая необходимость постоянной молитвы и усилий ради преодоления препятствий на пути к единству, глава Ватикана отметил, что это призвание отражено и в его девизе «In Illo uno unum» («В едином Христе мы едины»).

Размышляя об экуменическом диалоге, папа Лев признал как достигнутый за десятилетия прогресс, так и появление новых трудностей. Однако эти испытания не должны лишать христиан стремления использовать каждую возможность для совместного возвещения Христа миру. «Было бы соблазном, если бы из-за разделений мы не исполнили наше общее призвание возвещать Христа», — отметил глава Ватикана.

В завершение папа Лев выразил надежду, что «Святой Дух будет направлять этот совместный путь», и пожелал «новому архиепископу Кентерберийскому плодотворного служения, преподнеся благословение ей и её семье».

