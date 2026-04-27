21 апреля 2026 года епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф совершил первую Божественную литургию в храме Новомучеников и исповедников Чимкентских в Лисьей балке, находящейся на территории нынешнего города Шымкента, — на месте страдальческой кончины бесчисленного множества православных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, сообщает Патриархия.Ru.

Его Преосвященству сослужили ключарь храма Новомучеников и исповедников Чимкентских протоиерей Александр Могилевский, клирики Никольского кафедрального собора г. Шымкента иеромонах Николай (Строев) и протодиакон Алексий Горобченко. Песнопения исполнил хор Никольского кафедрального собора под управлением Е.В. Алешиной.

На заупокойной ектении возносились молитвы об упокоении иерархов, священнослужителей, монашествующих и всех православных христиан «в годину лютых гонений от безбожников умученных и убиенных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ в лагерях, в темницах и во узах скончавшихся». После отпуста состоялось славление Светлому Христову Воскресению и пасхальное поминовение усопших. Епископ Хрисанф обратился к верующим со словами поучения.

По окончании богослужения управляющий Чимкентской епархией ознакомился с ходом возведения храма-памятника и провёл рабочее совещание. Архиерей внёс ряд предложений по дальнейшему строительству, поблагодарил всех, кто принимает участие в созидании церкви, посвященной новомученикам и исповедникам Чимкентским, и пожелал ответственным специалистам помощи Божией в трудах на благо Святой Церкви.

Храм-памятник в Лисьей балке, на месте страдальческой кончины и погребения бесчисленного множества православных архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, возводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на средства благотворителей и добровольные пожертвования верующих.

Инициатива строительства мемориального храма в Лисьей балке принадлежит Его Святейшеству. Печально известная на весь мир Лисья балка стала местом расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан. Среди них выдающиеся духовные деятели прошлого века — митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих. Святейший Патриарх Кирилл, хорошо знающий историю гонений на Православие, в ходе официальной встречи c председателем Сената Парламента Республики Казахстан Мауленом Сагатхановичем Ашимбаевым, состоявшейся 22 ноября 2024 года, предложил воздвигнуть в Лисьей балке, находящейся на территории нынешнего города Шымкента, храм-памятник. Создание памятной часовни послужит делу увековечения памяти православных иерархов, священнослужителей и мирян, пострадавших за веру на территории современного Южного Казахстана в ХХ столетии.

Проект возведения мемориальной часовни, получивший благословение Святейшего Патриарха Кирилла, был рассмотрен Президентом Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаевым. Касым-Жомарт Кемелевич, изучив вопрос, одобрил создание в Лисьей балке двух религиозных мемориалов — православной часовни и мусульманской мечети, поскольку в данном месте нашли последнее упокоение невинно убиенные представители двух ведущих традиционных казахстанских конфессий — ислама и Православия. Возведение храма на месте мученической кончины и погребения бесчисленного множества людей ждали и продолжают ждать огромное число их родственников. С ходатайствами о создании памятной часовни в Лисьей балке обращались потомки пострадавших не только из Казахстана, но и из ближнего и дальнего зарубежья — России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, США, Германии, Италии, Бразилии, Аргентины и других стран.

9 апреля 2026 года епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф совершил чин освящения колоколов для колокольни строящегося храма.

