Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий пострадали за Христа при великом князе Литовском Ольгерде (1345 — 1377) и тем самым способствовали просвещению древних русско-литовских земель (Черной Руси) светом Христовой Истины.

Князь Ольгерд был женат на православной Витебской княжне Марии Ярославне (+ 1346) и при жизни супруги дозволял проповедь христианства. По просьбе княжны в Вильне была даже построена православная церковь. Но после ее смерти он стал открыто поддерживать жрецов-огнепоклонников, которые начали преследование христиан.

Два родных брата, придворные Нежило и Кумец, приняли от духовника княгини священника Нестора святое Крещение и получили имена Антоний и Иоанн. Вскоре князь заподозрил братьев в вероотступничестве, допросил их, и они исповедали себя христианами. Святые братья были заключены в темницу и целый год провели в неволе. Иоанн испугался предстоящих мучений и объявил, что исполнит все приказания великого князя. Обрадованный Ольгерд выпустил обоих братьев и приблизил к себе.

Но Антоний не изменил Христу. Когда он отказался есть мясо в постный день, князь опять заключил его в темницу и подверг жестоким истязаниям. Иоанн вскоре раскаялся в грехе отступничества и также был заключен в темницу.

Толпы народа приходили к темнице, чтобы увидеть нового исповедника. Своей проповедью братья многих обратили ко Христу. Темница превратилась в христианское училище. Испугавшиеся жрецы требовали казни братьев, но теперь они уже не боялись временной разлуки. Утром 14 апреля 1347 года мученик Антоний после принятия Святых Тайн был повешен на дереве. Этот дуб, считавшийся язычниками священным, стал с тех пор поистине священным для православных литовцев и белорусов.

Множество народа также собиралось у стен темницы, где находился святой Иоанн. 24 апреля 1347 года по наущению язычников его удавили и мертвого повесили на том же дубе. Честные тела обоих мучеников были погребены христианами в церкви во имя святителя Николая Чудотворца.

Третьим страдальцем за веру Христову и просветителем литовцев стал родственник братьев Круглец, в крещении Евстафий. Любимый дружинник Ольгерда, он мог рассчитывать на прекрасное будущее. Но однажды и он подобно братьям-мученикам исповедовал себя христианином. Его тут же стали бить железными палками, но юноша не издал ни одного стона. Князь стал изощряться в пытках. Был лютый мороз. Ольгерд приказал раздеть мученика донага, вывести его на улицу и лить ледяную воду в уста. Но это не сломило духа святого. Тогда раздробили ему кости от подошвы до колен, вместе с кожей сорвали с головы волосы и отрезали уши и нос. Святой Евстафий переносил истязания с такой радостью и бодростью, что сами мучители поразились той Божественной силе, которая укрепляла его. После пыток мученик Евстафий был приговорен к смерти и повешен на том же дубе, где ранее приняли мученическую кончину святые Иоанн и Антоний.

Их подвиг имел громадное значение для всего Западного края. Виленский монастырь во имя Пресвятой Троицы, в котором хранятся святые мощи, стал оплотом Православия и мира в том крае. В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни как самые драгоценные в Прибалтийском крае были взяты в сердце России — Москву.

