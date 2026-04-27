Часовню построила семья Салимовых рядом с местом упокоения воинов, погибших в ходе специальной военной операции, в память о сыне Никите…

21 апреля, в день Радоницы, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия на городском кладбище в селе Селихово освятили часовню в честь иконы Божией Матери «Не рыдай Мене, Мати», сообщает официальный сайт Тверской епархии.

Чин освящения и панихиду по воинам совершил благочинный Конаковского церковного округа протоиерей Пётр Дубяго.

На церемонии присутствовали уполномоченная по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, депутат Законодательного собрания Тверской области Александр Слепышев, заместитель главы администрации Конаковского муниципального округа Михаил Кожехов, родственники погибшего воина Никиты Салимова, прихожане окрестных храмов, а также жители Селихова и соседних населённых пунктов.

Радоница — день особого церковного поминовения усопших, который отмечают на девятый день после Пасхи. Смысл этого дня — не столько в скорби, сколько в молитве и надежде: люди приходят в храм и на кладбище, вспоминают родных и молятся об упокоении.

Горе очень часто приводит людей к Богу. Осознание того, что во Христе все живы, и у Бога нет мёртвых, приносит утешение родным и близким погибших. А потому традиция устройства часовен и храмов в память о почивших очень правильная. Отрадно, что она продолжает возрождаться в России.

