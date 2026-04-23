Глава Антиохийского Патриархата в ходе своего визита намерен возвести в сан епископа Тарса архимандрита Павла (Ордулуглу)…

20 апреля 2026 года Антиохийский Патриарх Иоанн X прибыл в Антиохию в рамках многодневного Архипастырского визита в южные регионы Турции, где провёл встречи с представителями власти и духовенства, сообщает СПЖ.

Патриарха Иоанна тепло встретили на сирийско-турецкой границе духовенство, представители православных общин и верующие, сопровождавшие его до резиденции. По прибытии Его Блаженство подчеркнул, что Антиохия остаётся духовным центром Антиохийской Православной Церкви и местом, неразрывно связанным с истоками христианства.

21 апреля 2026 года глава Антиохийского Патриархата встретился с губернатором провинции Хатай Мустафой Масатлы. В беседе приняли участие иерархи Антиохийской Православной Церкви и представители местных общин. Патриарх Иоанн особо отметил значение мирного сосуществования религий, подчеркнув, что сохранение христианского присутствия в Антиохии является важной частью духовного наследия всего Православия.

Отдельное внимание было уделено положению православных верующих региона после разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 года. Обсуждались вопросы восстановления храмов и церковной жизни, включая реставрацию древних святынь, среди которых церковь святых апостолов Петра и Павла. Также речь шла о поддержке приходов и сохранении церковной структуры в исторической Антиохии.

Патриарх Иоанн поблагодарил турецкие власти за содействие православным общинам, оказанное как в период после стихийного бедствия, так и в ходе подготовки визита.

В ходе встречи с муниципальным советом Антиохии обсуждались вопросы восстановления городской инфраструктуры и условий для жизни верующих. Особо подчеркивалась роль Антиохии как одного из древнейших центров христианства, где, согласно Деяниям Апостолов, ученики Христа впервые были названы христианами.

Муниципальные власти отметили интерес к развитию религиозного туризма, связанного с христианскими святынями региона. Глава Антиохийского Патриархата, в свою очередь, подчеркнул необходимость сохранения православного присутствия и духовной традиции в Антиохии.

В завершение Его Блаженство отметил значение предстоящего рукоположения архимандрита Павла (Ордулуглу) в епископы Тарса, который будет нести пастырское служение православным верующим региона.

Рукоположение состоится 25 апреля 2026 года в храме Всевеликих Таксиархов в Мерсине.

