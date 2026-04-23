В Грузинской Патриархии сообщили о подготовке заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви, на котором будут названы три кандидата на Патриарший престол, — оно состоится 28 апреля, сообщает агентство «Спутник-Грузия».

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его Патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской Православной Церкви.

На заседании 28 апреля члены Синода также обсудят организационные вопросы будущих выборов, в том числе, вопрос о необходимости наличия у кандидатов в Патриархи богословского образования.

На заседании каждый из 39 членов Священного Синода имеет право выдвинуть любую, в том числе собственную кандидатуру. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены будущему Поместному Собору.

Он должен состояться не ранее чем через 40 дней после кончины Патриарха Илии и не позднее чем через два месяца. Собор, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в Патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Участие в Поместном Соборе примут все члены Священного Синода, а также по два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. При этом от Мцхета-Тбилисской епархии в Собрании будет участвовать столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в Соборе примут участие по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии.

Каждый участник Собора имеет право высказать своё мнение по поводу кандидатов в Патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного Синода.

Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.

